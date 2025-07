Tunisie: Ligue 1/Le tirage au sort pas encore décidé - C'est déjà tard !

Dans une déclaration à l'agence TAP, le porte-parole de la Fédération tunisienne de football, Moez Mestiri, a indiqué que la Ligue annoncera très prochainement la date et l'heure du tirage au sort du championnat.

Ce serait alors le 21 ou le 22 juillet. On reprend l'information de l'agence TAP. Comment un championnat professionnel qui se respecte n'ait pas de calendrier jusqu'à maintenant? L'annoncer à un peu plus de deux semaines du coup d'envoi du championnat n'est qu'une preuve de plus que la FTF et la Lnfp (l'organe qui ne fait qu'exécuter les ordres du bureau fédéral) prennent les choses à la légère.

Le tirage au sort devait être fait et dévoilé au moins un mois avant le coup d'envoi de la compétition. Ceci pour que chaque entraîneur dose la préparation en fonction des premiers matches, et surtout pour gérer les matches amicaux. On ne peut pas jouer en amical face à un adversaire qu'on va croiser à la 1ère ou la 2e journée.

C'est tard et cela reflète bien entendu le peu de sérieux de l'organe fédéral et de la Ligue. Et pourtant, c'est une saison des plus chargées, des plus intenses avec la coupe arabe, la CAN et le Mondial. Ce serait plus responsable de faire le tirage au sort cette semaine et d'en finir avec ce retard.

La Supercoupe 2022 annulée ?

Concernant la Supercoupe de Tunisie 21-22 reportée et qui opposera l'Espérance de Tunis et le CS Sfaxien, la même source affirme qu'il serait difficile de programmer de nouveau cette rencontre. Ce serait donc l'idée de l'annuler tout court, faute de temps. Rappelons que le bureau fédéral avait fixé le calendrier de la saison prochaine comme suit :

-- Supercoupe de Tunisie 2024-2025) :

-- Match barrage entre l'US Monastir-Stade Tunisien: le 27 juillet 2025 à Sfax

-- Finale de la Supercoupe entre l'Espérance de Tunis et le vainqueur du match barrage : le 3 août 2025 à Radès

-- Coup d'envoi de la Ligue 1 : les 9 et 10 août 2025

-- Coup d'envoi de la Ligue 2 : les 20 et 21 septembre 2025

-- Coup d'envoi du championnat des jeunes : le 31 août 2025