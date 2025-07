Tunisie: Le pays investit dans le tourisme oasien et durable, un marché en pleine expansion

La Fédération Tunisienne des Agences de Voyages et de Tourisme (FTAV) place le tourisme alternatif et durable au coeur de sa stratégie de développement touristique. Ahmed Bettaieb, président de la FTAV, a présenté les avancées significatives dans ce secteur porteur, en insistant sur son rôle majeur pour la diversification de l'offre touristique tunisienne.

L'édition inaugurale du Salon International du Tourisme Oasien et Saharien, organisée en décembre dernier à Tozeur, a rencontré un franc succès. Cet événement a dynamisé l'activité touristique dans la région et contribué à un taux d'occupation hôtelière exceptionnel jusqu'en mars 2024, avec une augmentation de 20 % des touristes étrangers et de 30 % des visiteurs tunisiens. Forte de ce succès, la FTAV prépare déjà la deuxième édition, prévue en décembre prochain.

Ce salon illustre l'engagement de la Tunisie pour un tourisme respectueux de l'environnement et valorisant le patrimoine local, dans une démarche durable. En partenariat avec le ministère du Tourisme, les agences de voyages, des experts et acteurs internationaux, notamment l'association allemande des voyages DRV, la FTAV a lancé plusieurs programmes de formation et de promotion visant à encourager ce segment.

Selon Ahmed Bettaieb, le tourisme intérieur joue également un rôle croissant, représentant aujourd'hui 25 % des nuitées totales dans les établissements touristiques tunisiens. Ce segment, qui inclut les Tunisiens résidant à l'étranger ou dans le pays, contribue à près de 38 % du chiffre d'affaires annuel du secteur, avec une forte saisonnalité entre juillet et septembre.

Le président de la FTAV a en outre évoqué les efforts pour lever les barrières réglementaires et logistiques freinant le développement du tourisme alternatif, notamment par la préparation de projets de loi visant à structurer ce marché.

"Le tourisme durable et alternatif est une opportunité unique pour valoriser le riche patrimoine écologique, culturel et traditionnel tunisien, tout en favorisant un développement économique local équilibré", a-t-il souligné. Aujourd'hui, environ 80 agences tunisiennes se consacrent à cette forme de tourisme, dont trois agences certifiées « Travelife » pour leur engagement environnemental.

Ahmed Bettaieb a enfin appelé à une accélération de la législation encadrant ce secteur : « La mise en place d'un cadre légal clair est essentielle pour bâtir un système intégré et garantir la pérennité de cette dynamique. Le tourisme durable représente un socle fondamental pour l'économie tunisienne, notamment en termes de devises ».