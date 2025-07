Algérie: Merad - 'La création des circonscriptions administratives vise à répondre de manière optimale aux préoccupations des citoyens'

TLEMCEN — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, a souligné, lundi soir depuis la circonscription administrative de El-Aricha (wilaya de Tlemcen), que la création de nouvelles circonscriptions administratives vise à généraliser la cadence du développement selon le principe d'équité pour une meilleure prise en charge des préoccupations des citoyens.

A la présentation d'un exposé sur le programme ministériel sur la préparation de l'installation des quatre nouvelles circonscriptions administratives - El-Aricha, El Kantara, Bir El Ater et Ksar El Boukhari - et sur l'état d'avancement de la réhabilitation des structures devant abriter leurs sièges et différents services, le ministre a souligné que "la promotion au rang de circonscription administrative de ces zones constitue une des décisions prises par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans le but de rapprocher le pouvoir décisionnel du citoyen et de garantir une meilleure prise en charge de ses préoccupations".

Merad a également souligné que la création de ces circonscriptions "répond aux objectifs d'équité dans le développement et à la nécessité de combler les déficits qu'elles connaissent, tout en leur permettant de jouer un rôle économique qui sied à leurs potentialités".

Il a rappelé que ces circonscriptions administratives ont été créées comme première étape, avant d'être progressivement érigées en wilayas, précisant que "les aspects organisationnels et juridiques sont finalisés, tandis que le travail se poursuit sur le plan logistique, en plus de l'action du comité ministériel en coordination avec les wilayas mères pour assurer un accompagnement progressif jusqu'à l'installation complète de leurs structures".

Dans cette même circonscription administrative, située au sud de la wilaya de Tlemcen et créée par décision du président de la République, lors du Conseil des ministres tenu le 22 décembre 2024, le ministre a assisté à une présentation sur le programme d'aménagement de la commune d'El-Aricha, financé par le Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales.

Il a également suivi une présentation sur deux projets de construction d'hôpitaux de 60 lits chacun dans les communes d'El-Aricha et de Sidi Djilali, relevant de la circonscription administrative d'El-Aricha, ainsi qu'un autre projet concernant la réalisation d'infrastructures de proximité à vocation sportive et de jeunesse, avant de visiter la zone industrielle d'El-Aricha, qui s'étend sur une superficie de 400 hectares.

Pour rappel, la visite de deux jours du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire dans la wilaya de Tlemcen, a été marquée par l'inauguration et la mise en service de plusieurs projets, tels qu'une station de pompage d'eau, un projet de raccordement de quatre forages dans la commune de Bab El Assa pour améliorer l'alimentation en eau potable, ainsi que le raccordement de 400 logements au réseau électrique et de 134 autres au réseau de distribution de gaz naturel dans le village de Benkrama, dans la même commune.

Il a également inspecté le projet de raccordement du port de Ghazaouet à l'autoroute Est-Ouest dans son deuxième lot, au niveau de la commune de Nedroma, dont 10 km sur un total de 16 km ont été réalisés.

A Maghnia, M. Merad a présidé la cérémonie d'inauguration du siège de la sûreté de daïra et d'une résidence pour les éléments de la police nationale. Il a aussi visité la zone industrielle "Bendamou" dans la même commune, où il a remis une décision d'attribution au profit d'un investisseur privé, et a présidé à l'inauguration d'un projet de réalisation d'un complexe d'assainissement et d'une station de relevage dans cette zone industrielle.