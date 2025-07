Algérie: Le Directeur de la Sécurité publique du Royaume d'Arabie saoudite en visite de travail au siège de la DGSN

ALGER — Le Directeur de la Sécurité publique du Royaume d'Arabie saoudite, M. Mohammed bin Abdullah Al-Bassami, accompagné d'une délégation de haut niveau, a effectué, lundi, une visite de travail au siège de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

La visite a débuté par des entretiens bilatéraux entre le Directeur général de la Sûreté nationale, M. Ali Badaoui, et son homologue saoudien, élargis par la suite aux membres des délégations des deux pays, ayant porté sur les moyens de "renforcer la coopération sécuritaire bilatérale dans différents domaines, notamment la formation et l'instruction spécialisées, la police scientifique et la lutte contre la cybercriminalité et le crime organisé transfrontalier".

Les deux parties ont aussi discuté des moyens de "coordonner les efforts concernant les questions d'intérêt commun".

A cette occasion, M. Badaoui a souligné "la volonté de renforcer la coopération entre les deux institutions, notamment à travers la coordination, la concertation constructive, l'échange d'informations, le partage d'expériences et d'expertises et l'organisation de visites et de stages de formation mutuels".

Il a également souligné l'importance de la conclusion d'un accord ou d'un mémorandum de coopération entre les deux parties, afin d'"établir un cadre de référence pour renforcer le partenariat et répondre aux exigences liées à la lutte contre la criminalité, sous toutes ses formes".

De son côté, le Directeur de la Sécurité publique du Royaume d'Arabie saoudite a souligné la nécessité de "renforcer la coopération bilatérale dans le domaine policier", rappelant "les relations fraternelles solides liant les deux pays".

La délégation saoudienne a, par ailleurs, visité le Laboratoire central de la police scientifique et technique de Châteauneuf, où elle a écouté un exposé technique exhaustif sur les missions qui lui sont assignées, les équipements modernes dont il dispose en matière de criminalistique et son rôle d'appui au travail de la police judiciaire et dans le développement d'outils de recherche et d'investigation.

La délégation saoudienne a, par la suite, visité le Centre de commandement et de contrôle de la Sûreté de wilaya d'Alger, où elle a pris connaissance des différents équipements et moyens techniques utilisés, notamment au niveau de la salle de vidéosurveillance, et de son rôle d'appui aux unités de police déployées sur le terrain dans le cadre de la lutte contre la criminalité, sous toutes ses formes, et du renforcement de la sécurité routière.

Lors de sa visite, la délégation a également été informée des principales applications intelligentes utilisées par la DGSN.