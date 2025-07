Afrique: Björkegren salue la force collective des Black Queens

Ghana a tenu son destin en main. Dans une performance solide et maîtrisée, les Black Queens ont inscrit quatre buts, balayant la Tanzanie dans un match à élimination directe qui leur ouvre les portes des quarts de finale de la CAN Féminine CAF TotalEnergies 2024, au Maroc.

L'équipe de Kim Lars Björkegren a multiplié les occasions : 18 tirs dont 9 cadrés, pour 4 buts inscrits. À la fin du match, lundi soir à Berkane, les joueuses ont célébré leur succès par des danses, des cris de joie et des accolades collectives.

Malgré des statistiques favorables dans leurs deux premiers matches face au Ghana et au Mali -- mais avec seulement un point sur six -- les Black Queens ont finalement trouvé la clé. Résilience, physique et esprit d'équipe ont fait la différence ce soir-là.

« Je suis vraiment fier des filles. Aujourd'hui, elles ont mieux respecté le plan de jeu. J'ai toujours cru en la victoire et en la qualification pour les quarts. Je mesure l'importance de ce résultat : c'est la phase à élimination directe, on avance match après match », a confié Björkegren après le succès 4-1 contre la Tanzanie.

« La dernière fois que le Ghana a joué cette compétition à domicile [en 2018], il n'était pas passé en quarts. Cette fois, on l'a fait. Ce résultat est capital pour nous. On va savourer car les joueuses le méritent. Elles ont prouvé qu'elles peuvent rester fidèles à notre style et gagner. »

L'esprit d'équipe, la clé du succès

Une équipe qui travaille ensemble reste unie. Pendant ces deux matches éprouvants, les Black Queens ont toujours combattu pour leurs coéquipières. Jamais une joueuse n'a critiqué une autre, même après une passe ratée ou une faute sanctionnée. Elles sont restées solidaires, dans les bons comme dans les mauvais moments.

Ce même esprit avait déjà donné le sourire à Björkegren à la pause (1-1), convaincu que son équipe allait hausser le rythme en seconde période.

La star Evelyn Badu, qui avait débuté les deux premiers matches, est entrée en jeu après que Princella Abudea et Princess Marfo aient été titularisées. Son attitude dès son entrée a montré sa détermination à renforcer le travail du duo. Cette complicité féminine témoigne d'une compréhension claire de l'objectif commun et de l'enjeu du match.

Suspendue, Doris Boaduwaa a encouragé ses coéquipières debout dans les tribunes, poussant sa voix jusqu'à la rupture. Au final, ce qui comptait, c'était la qualification.

« Nous avons joué en équipe, et c'est ce qui compte, sur et en dehors du terrain », a résumé Björkegren en rendant hommage à son groupe. Les Black Queens affronteront désormais l'Algérie en quart de finale, le 19 juillet à 17h (heure locale) au stade de Berkane, dans la région de l'Oriental au Maroc.