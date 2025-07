Afrique: Les Black Queens accélèrent au bon moment

Bousculées en première période par une vaillante équipe tanzanienne, les Ghanéennes ont fini par faire respecter la hiérarchie (4-1), lundi soir à Rabat, grâce à une seconde mi-temps maîtrisée. Ce succès leur ouvre les portes des quarts de finale de la CAN Féminine CAF TotalEnergies 2024.

Dès le quart d'heure de jeu, le Ghana avait pourtant pris les devants. Princella Adubea, parfaitement placée dans l'axe, a ouvert le score d'une frappe sans contrôle qui a laissé la gardienne tanzanienne sans réaction. Un avantage logique au regard de l'entame autoritaire des Black Queens.

Mais la Tanzanie n'a pas cédé. Compactes, disciplinées, les joueuses de Bakari Shime ont su profiter d'un temps fort juste avant la pause. À la 43e minute, sur un ballon aérien bien prolongé par Enekia Lunyamila, Stumai Athumani a surgi pour égaliser et relancer complètement le match.

Touchées, les Ghanéennes n'en sont pas moins revenues des vestiaires avec de nouvelles intentions. Plus hautes, plus tranchantes, elles ont repris l'ascendant. À la 63e minute, Princess Marfo est déséquilibrée dans la surface. Le penalty est transformé sans trembler par Alice Kusi. 2-1, et le Ghana ne lâchera plus les commandes.

En fin de match, l'expérience et la profondeur de banc des Black Queens ont fait la différence. À la 87e, Evelyn Badu a jailli au second poteau pour convertir un ballon mal repoussé par la défense tanzanienne sur corner. Et dans le temps additionnel, Chantelle Boye-Hlorkah a puni une perte de balle adverse en concluant une contre-attaque éclair avec sang-froid.

Le score est sévère pour les Tanzaniennes, qui auront tenu tête pendant plus d'une heure, mais ont payé leur manque de fraîcheur dans le dernier quart d'heure. À l'inverse, le Ghana a su hausser le ton au bon moment, en s'appuyant sur sa maîtrise collective et son efficacité devant le but.

Solides, patientes et lucides, les Black Queens envoient un message clair à leurs rivales : elles seront bien présentes au rendez-vous des matches couperets, avec l'ambition de retrouver les sommets du football africain.