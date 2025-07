Algérie: Nasri reçoit l'ambassadeur d'Espagne en Algérie

ALGER — Le président du Conseil de la nation, M. Azouz Nasri, a reçu, lundi à Alger, l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Algérie, M. Fernando Moran, qui lui a rendu une visite de courtoisie, indique un communiqué de la chambre haute du Parlement.

La rencontre a été "l'occasion de passer en revue l'état des relations bilatérales entre les deux pays et les perspectives de leur renforcement dans divers domaines, au mieux des intérêts des deux peuples et des deux pays", précise la même source.

A cet égard, M. Nasri s'est félicité des relations historiques profondes unissant l'Algérie et l'Espagne, soulignant l'importance du dialogue pour renforcer ces relations, en vue de "parvenir à une convergence des vues sur nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun".

Sur le plan international, le président du Conseil de la Nation a réaffirmé "les positions immuables de la politique étrangère algérienne, reposant sur le soutien aux droits des peuples, le respect de la souveraineté des Etats et son engagement à parachever le processus de décolonisation en Afrique et à permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination conformément à la légalité internationale".

Il a également exprimé "la ferme condamnation par l'Algérie" de l'agression sioniste continue contre la bande de Ghaza, et du génocide systématique mené contre le peuple palestinien, saluant, par là même, la récente position espagnole appelant à l'arrêt de la coordination entre l'Union européenne (UE) et l'entité sioniste.

Pour sa part, l'ambassadeur espagnol a salué le rôle régional et international que joue l'Algérie en Afrique du Nord, au Maghreb et dans la région sahélo-saharienne, en confortant sa place en tant que "partenaire important et stratégique pour l'Espagne sur le Continent africain". Il a, dans ce sens, souligné l'importance de "promouvoir le niveau de la coordination et des échanges commerciaux entre les deux pays au service des deux peuples amis".

Il a, à ce titre, exprimé la volonté de son pays de "déployer tous les efforts à même de rétablir les relations bilatérales au niveau d'excellence qui les a caractérisées plusieurs années durant".

Moran a, par ailleurs, saisi cette rencontre pour réitérer "la reconnaissance de son pays et de son gouvernement envers les efforts consentis par l'Algérie, sous la conduite du président Abdelmadjid Tebboune, en faveur de la libération de l'otage espagnol Gilbert Navarro, enlevé au Nord du Mali".

Sur le plan parlementaire, les deux parties ont réaffirmé l'importance de "relancer la coopération entre le Conseil de la nation algérien et le Sénat espagnol sur la base de l'accord de coopération entre les deux institutions , tout en oeuvrant à intensifier l'échange de visites et de délégations entre deux ces institutions législatives en Algérie et en Espagne, ce qui contribuera au renforcement du dialogue parlementaire, de la coopération conjointe et à l'exploitation des potentialités offertes par la diplomatie pour propulser les relations bilatérales .