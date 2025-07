Algérie: Tizi-Ouzou - Le 6e Salon national de la poterie d'Ath Kheir du 17 au 20 juillet

TIZI-OUZOU — La 6e édition du Salon national de la poterie d'Ath Kheir se tiendra du 17 au 20 juillet courant au village Ath Kheir dans la commune d'Ait Khelili, à 37 km au centre-est de Tizi-Ouzou, a-t-on appris lundi auprès des organisateurs.

Placé sous l'égide du wali, cet événement est organisé conjointement par le Collectif des associations du village Ath Kheir et la direction de la culture et des arts et en collaboration avec l'Assemblée populaire de wilaya (APW), la direction du tourisme et de l'artisanat, la Chambre de l'artisanat et des métiers (CAM), la daïra de Mekla et de la direction de la jeunesse et des sports.

Conformément au slogan de cette nouvelle édition, "La poterie d'ath Kheir préservation d'un patrimoine et promotion d'un savoir faire ancestral", le salon vise à promouvoir la poterie d'Ath Kheir, à préserver ce patrimoine et à mettre en valeur le savoir-faire des ancêtres dans ce domaine.

Le salon, qui accueillera des exposants représentant plusieurs wilayas du pays, offrira une plateforme unique aux potiers et artisans pour y exposer leurs oeuvres, échanger leurs connaissances et partager leur passion avec le public.

Des ateliers et des démonstrations de fabrication artisanale de poterie sont également au programme, afin de valoriser ce métier ancestral et ses techniques de fabrication, selon les organisateurs.