Sénégal: Rocky Ndiaye, vice-présidente de l'Assemblée nationale - « Le Cip joue un rôle irremplaçable dans la dynamique d'approfondissement de l'Union »

La vice-présidente de l'Assemblée nationale, Rocky Ndiaye a pris part le 14 juillet 2025 à l'ouverture des travaux du Comité interparlementaire de l'Uemoa (Cip-Uemoa). Elle a salué l'organisation de cette 56ème session ordinaire du Cip de l'UEMOA à Dakar.

À travers votre présence, a dit Mme Ndiaye, notre capitale devient pour quelques jours un centre névralgique du dialogue parlementaire ouest-africain, un espace de réflexion collective et d'engagement communautaire en faveur de l'intégration régionale. «Le Comité Interparlementaire de l'UEMOA joue un rôle irremplaçable dans la dynamique d'approfondissement de l'union, en assurant une représentation parlementaire équilibrée et en garantissant un contrôle démocratique des politiques et des organes de l'Union.

Il est le coeur législatif en gestation d'une future assemblée parlementaire de notre espace commun », a déclaré la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Elle a souligné que la présente session se tient dans un contexte sous-régional marqué par des défis économiques persistants, mais également par une volonté manifeste de réformes structurelles au sein de l'Union. «

C'est pourquoi l'examen du projet de budget 2026 et du Cadre de Programmation Budgétaire Pluriannuelle 2026-2028 revêt une importance capitale. Ces documents ne sont pas de simples instruments financiers : ils traduisent nos ambitions, nos priorités et notre vision partagée pour une Union plus forte et plus solidaire », a dit Rocky Ndiaye. Elle a affirmé la communication prévue sur les procédures d'exécution des dépenses budgétaires des organes de l'UEMOA est, à cet égard, salutaire.

Elle vient renforcer les capacités de contrôle et d'analyse des parlementaires, mais aussi la transparence et la redevabilité de l'ensemble de notre système institutionnel.