Sénégal: Hausse de 0,8% des prix à la consommation en juin 2025

En juin 2025, les prix à la consommation augmentent de 0,8% en rythme annuel, contre 0,3% le mois précédent.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), la dynamique haussière des prix des produits à la consommation est principalement due aux hausses des prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (+0,6%), des services de « restaurants et d'hébergement » (+2,0%), des biens et services de « santé » (+2,2%), des biens « d'ameublement, d'équipement ménager et d'entretien courant du ménage » (+2,3%), des services de « transport » (+1,6%), des services de « logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles » (+1,0%), ainsi que de la flambée des prix des « boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants » (+7,7 %).

Toutefois, souligne l'ANSD, cette hausse est atténuée par la baisse des prix des biens et services « d'information et de communication » (-4,5%), des assurances et services financiers (-0,7%) et des soins personnels, protection sociale et biens divers (-0,4%).

Concernant l'indice sous-jacent qui exclut l'énergie et les produits frais, il s'apprécie de 2,8% en glissement annuel.

Selon l'origine, poursuit l'ANSD, les prix des produits importés se replient de 2,6% en juin 2025, par rapport au même mois de l'année précédente. A l'inverse, les prix des produits locaux s'apprécient de 2,5%.

Du point de vue de la durabilité, l'ANSD informe que l'évolution des prix à la consommation en juin 2025 est principalement tirée par celle des prix des biens non durables (+0,8%), des services (+1,2%) et des biens durables (+0,9%). Les prix des biens semi-durables enregistrent une hausse plus modérée (+0,5%).

L'inflation mensuelle au mois de juin 2025 s'explique, principalement, par la hausse des prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (+1,7%), des biens et services de « transport » (+1,4%) et de « logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles » (+0,1%), des « vêtements et chaussures » (+0,2%) ainsi que des services de « loisirs, sport et culture » (+0,2%). Cependant, le repli des prix des « boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants » (-0,6%) a amoindri la tendance haussière des prix à la consommation.

La hausse des prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (+1,7%) sur un mois s'explique, principalement, par l'accroissement de ceux des légumineuses vertes, fraîches ou réfrigérées (+24,0%), des tubercules (+12,4%), des légumes-fruits, frais ou réfrigérés (+10,0%) et des poissons réfrigérés ou congelés (+7,0%), liée à la baisse de la production maraîchère.

La tendance haussière est également due à l'augmentation des prix des cafés et succédanés de café (+6,8%), des épices, herbes culinaires et graines (+3,3%), des fruits tropicaux (+2,6%) et de la viande réfrigérée ou congelée (+1,6%). Toutefois, cette dynamique haussière est amoindrie, entre autres, par le repli des prix des agrumes (-10,0%), des caprins sur pieds (-5,7%) et des volailles vivantes (-2,7%).

Les prix des biens et services de « transport » s'accroissent de 1,4% en rythme mensuel. Cette évolution est, principalement, liée à la hausse des tarifs des services de transport de passagers par bus et autocars (+4,3%) ainsi que du transport aérien international de passagers (+1,1%). Toutefois, cette hausse est atténuée par la diminution des prix des services de transport aérien domestique (-4,3%).

Pour les biens et services de « logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles », leurs prix s'apprécient de 0,1% en rythme mensuel. Cette évolution s'explique principalement par la hausse des prix de la consommation d'électricité de toutes sources (+0,4%) et du bois de chauffage (0,8%).