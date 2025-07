<strong>Addis-Abeba, le — Le Service de l'immigration et de la citoyenneté (ICS) modernise ses opérations pour répondre aux besoins nationaux et aux normes internationales en introduisant des réformes au sein de l'organisation, a dévoilé la Directrice générale Selamawit Dawit.

Le directeur général a fait cette déclaration à l'ouverture d'une réunion de deux jours consacrée à l'évaluation des performances du Service de l'immigration et de la citoyenneté à Addis-Abeba.

Selon Selamawit, les principales réalisations ont été réalisées au cours des deux dernières années.

Parmi les défis auxquels le service a été confronté, on peut citer le recours à des systèmes obsolètes, non conformes aux besoins nationaux et aux normes internationales, a-t-elle ajouté.

Cependant, grâce à des réformes substantielles, l'ICS a constaté des améliorations significatives dans ses opérations au cours des deux dernières années.

La simplification des procédures, l'amélioration de l'infrastructure technologique et la formation professionnelle du personnel figurent parmi les réalisations visant à améliorer l'accessibilité, la rapidité, la réactivité et l'équité, a-t-elle déclaré, précisant que le service a transformé le système manuel en un système numérique, réduisant ainsi les obstacles bureaucratiques et les longues files d'attente.

La directrice générale a indiqué que le service avait introduit le passeport électronique et renforcé son rayonnement grâce à l'ouverture de nouvelles agences, renforçant ainsi ses ressources matérielles et humaines.

Après avoir mis en place des réformes en 2015, le service a renforcé ses capacités et son efficacité dans la prestation de services.

À cet égard, Selamawit a indiqué qu'au cours du seul dernier exercice budgétaire éthiopien (2017), l'ICS a délivré 1,4 million de passeports, fourni des services à 7,2 millions de voyageurs et collecté plus de 34 milliards de birrs au cours de l'exercice budgétaire.

La couverture des services numériques est passée de 61 % à 75 % par rapport à l'année précédente, et le niveau de satisfaction client a bondi de 55 % à 70,4 %.

De plus, l'adhésion de l'Éthiopie au système mondial du répertoire des clés publiques de l'OACI a été un grand succès qui a contribué à sécuriser et à accélérer la vérification des passeports électroniques.