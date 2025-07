Sénégal: Commerce extérieur - Une amélioration du solde commerciale notée au 1er trimestre de 2025

La balance commerciale du Sénégal est marquée au premier trimestre de l'année 2025 par une amélioration du solde commercial. Il s'est établi selon un report sur les évolutions économiques récentes de l'Agence national de statistique et de la démographie (Ansd) rendu public, lundi, à -460,5 milliards de FCFA contre -784,1 milliards de FCFA au trimestre précédent.

Le solde commercial du Sénégal a progressé au premier trimestre de 2025. Selon l'Ansd, il s'établit à -460,5 milliards de FCFA contre -784,1 milliards de FCFA au trimestre précédent. « Cette amélioration du solde est essentiellement due à l'amélioration du déficit vis-à-vis de la Croatie (-0,2 milliards de FCFA premier trimestre de 2025 contre -143,1 milliards de FCFA au trimestre précédent), de la République Populaire de Chine (120,1 milliards de FCFA contre 49,5 milliards de FCFA), des Pays-Bas (3,5 milliards de FCFA contre -63,7 milliards de FCFA), de la Russie (-85,0 milliards de FCFA contre -146,5 milliards de FCFA) et des Etats-Unis d'Amérique (29,6 milliards de FCFA contre -12,9 milliards) », précise l'Ansd dans son rapport sur les évolutions économiques récentes, publié lundi.

Cependant, indique le document, l'augmentation du déficit vis-à-vis du Singapour, l'Inde, l'Italie et le Nigéria limite l'ampleur de cette amélioration. Il s'est établi respectivement dans chacun de ces pays à -98,2 milliards de FCFA au premier trimestre de 2025 contre -0,7 milliards de FCFA au trimestre précédent, à -70,6 milliards de FCFA contre 1,7 milliards de FCFA), à -8,0 milliards de FCFA contre 21,5 milliards de FCFA et à -65,6 milliards de FCFA contre - 44,4 milliards de FCFA.

1 386,1 milliards de FCFA d'exportations

Il ressort du même rapport que pendant la période sous revue, les exportations ont bondi de 14,3 % tandis que, les importations ont baissé de 7,2 % en variation trimestrielle. « Au premier trimestre 2025, les exportations s'élèvent à 1 386,1 milliards de FCFA contre 1 212,8 milliards de FCFA le trimestre précédent, soit un bond de 14,3% », rapporte l'Ansd.

Cette hausse est selon l'agence, essentiellement due à l'augmentation des expéditions des huiles brutes de pétrole pour une valeur de 480,4 milliards de FCFA au premier trimestre de 2025 contre 335,8 milliards de FCFA trimestre précédent, des engrais minéraux, à hauteur de 18,7 milliards de FCFA contre 2,1 milliards de FCFA et d'or non industriel pour un montant de 186,2 milliards de FCFA contre 175,7 milliards de FCFA.

Toutefois, souligne le rapport, la baisse des ventes à l'extérieur de l'acide phosphorique estimée à 58,3 milliards de FCFA au premier trimestre de 2025 contre 72,4 milliards de FCFA au trimestre précédent, du titane et zircon pour une valeur de 36,8 milliards de FCFA contre 50,2 milliards de FCFA. Mais aussi le repli des articles pour préparations pour soupes, potages, bouillons qui sont évalués à 18,9 milliards de FCFA contre 27,8 milliards de FCFA. Cette chute a atténué cette hausse des exportations.

Comparées au premier trimestre de 2024, les exportations ont connu un relèvement de 60,2%. Les principaux produits exportés, au cours de la période sous revue, sont les huiles brutes de pétrole, l'or industriel, les produits pétroliers, les produits halieutiques et l'acide phosphorique. Elles sont situées respectivement à 480,4 milliards de FCFA, 186,2 milliards de FCFA, 185,1 milliards de FCFA, 77,0 milliards de FCFA et 58,3 milliards de FCFA.

Une baisse de 7,5% des importations

Au premier trimestre de cette année, les importations du Sénégal s'évaluent à 1 846,6 milliards de FCFA contre 1 996,9 milliards de FCFA au trimestre précédent, soit un repli de 7,5%. « Cette baisse est imputable à celui des achats à l'extérieur des machines et appareils (210,7 milliards de FCFA au premier trimestre de 2025 contre 258,3 milliards de FCFA le trimestre précédent), des matériaux de transport et pièces détachées (304,8 milliards de FCFA contre 337,4 milliards de FCFA), des produits chimiques (106,4 milliards de FCFA contre 124,6 milliards de FCFA) et des produits laitiers, fruits et légumes (43,6 milliards de FCFA contre 61,1 milliards de FCFA) », informe l'Ansd.

Toutefois, la même source rapporte que le rebondissement des importations des matières plastiques artificielles qui sont à 59,8 milliards de FCFA au premier trimestre de 2025 contre 54,6 milliards de FCFA le trimestre précédent, des produits céréaliers situées à 155,9 milliards de FCFA contre 152,3 milliards de FCFA et des papiers et carton qui sont de 25,0 milliards de FCFA contre 24,3 milliards de FCFA ; a atténué ce repli constaté. En glissement trimestriel, les importations progressent de 9,9%.

Les principaux produits importés, au cours de la période sous revue, sont les produits pétroliers pour 492,2 milliards de FCFA, les matériaux de transport et pièces détachées à hauteur de 304,8 milliards de FCFA, les machines et appareils pour une somme de 210,7 milliards de FCFA, les produits céréaliers estimées à 155,9 milliards de FCFA et les produits chimiques pour une valeur de 106,4 milliards de FCFA.