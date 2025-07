Sénégal: Le Président de la République salue un tournant démocratique majeur au terme du Dialogue national

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce lundi la cérémonie de remise du rapport général du Dialogue national sur le système politique, un processus participatif et inclusif qu'il qualifie d'« aboutissement heureux » de discussions riches et républicaines.

Ce dialogue, engagé depuis plusieurs mois, a mobilisé l'ensemble des composantes de la société sénégalaise : partis politiques, société civile, universitaires, autorités religieuses, coutumières, syndicats et patronat. À cela s'ajoute une participation citoyenne massive à travers la plateforme numérique Jubbanti, intégrant aussi la voix de la diaspora.

« Toutes les composantes de la société ont eu voix au chapitre ; cela renseigne sur la grandeur du Peuple sénégalais et la solidité de notre démocratie », a déclaré le chef de l'État, saluant l'esprit d'ouverture et la maturité des échanges.

Des avancées décisives pour l'État de droit

Le président a salué les consensus majeurs issus du dialogue, notamment sur plusieurs réformes structurelles qui vont redessiner en profondeur l'architecture politique et électorale du pays. Parmi les mesures phares annoncées : la création d'un organe indépendant de gestion des élections, la mise en place d'une Cour constitutionnelle, déjà actée lors des Assises sur la justice, la rationalisation des partis politiques, la réforme de la législation sur les partis, l'inscription automatique des primo-électeurs au moment de l'enrôlement pour la carte nationale d'identité, la dématérialisation du processus électoral et la mise en œuvre du bulletin unique et du vote électronique

Ces mesures, selon le Président, visent à « consolider et renforcer l'État de droit » et à « pacifier et assainir notre espace politique et social ». Pour traduire rapidement ces recommandations en textes juridiques, le Président a annoncé la mise en place dès cette semaine d'un comité ad hoc restreint, chargé de veiller à la mise en œuvre des décisions consensuelles issues du dialogue.

Un appel à l'unité et à la vigilance démocratique

Dans un discours empreint de solennité, le chef de l'État a tenu à rassurer les acteurs politiques, syndicaux et sociaux sur la volonté ferme de son gouvernement de respecter la parole donnée. « Les accords obtenus, fruits de discussions approfondies et parfois difficiles, trouveront une oreille attentive de ma part. Leur application sera assurée avec la plus grande rigueur », a-t-il insisté.

Bassirou Diomaye Faye a aussi rendu hommage à la classe politique sénégalaise dans son ensemble, saluant sa « posture républicaine » et sa capacité à placer « le rayonnement de notre démocratie » au-dessus des intérêts partisans.

Le Dialogue national, désormais institutionnalisé, continuera, selon lui, de jouer un rôle clé dans la coconstruction d'un avenir démocratique stable, équitable et représentatif. « C'est l'expression d'un engagement citoyen, d'une volonté collective de bâtir un système politique plus juste et tourné vers l'avenir », a-t-il résumé.