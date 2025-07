Cote d'Ivoire: Hommage au chef de l'Etat - Akradio reconnaissant au Président Alassane Ouattara et appelle à l'unité

Le village légendaire d'Akradio, dans la région des Grands-Ponts, a vibré ce samedi 12 juillet 2025 au rythme d'une cérémonie historique de reconnaissance au Président de la République, Alassane Ouattara. L'événement, parrainé par le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Beugré Mambé, a été l'occasion pour les populations d'exprimer leur gratitude pour les nombreuses actions de développement et de lancer un vibrant appel à la cohésion nationale.

Accueilli par la spectaculaire danse guerrière Yayé, emblème culturel du pays Odjoukro, le Premier ministre, Beugré Mambé, a salué la mobilisation exceptionnelle des 15 000 habitants d'Akradio. Cette ferveur populaire témoignait de la reconnaissance au Chef de l'État, notamment pour la nomination de leur fils, Metch Adjé Silas, au poste de ministre délégué en charge des Sports et du Cadre de vie.

C'est donc le ministre Metch Adjé Silas qui a rappelé les multiples réalisations du gouvernement dans la région des Grands-Ponts, dont le reprofilage de voies rurales, le bitumage de l'axe Dabou-San Pedro, l'élargissement de l'axe Abidjan - Carrefour Jacqueville en 3x2 voies, la rénovation du complexe sportif de Dabou, le financement de projets d'insertion des jeunes via l'Agence Emploi Jeunes, ou encore la prise en charge des victimes du naufrage de Tiaha et la dotation du site en équipements de sauvetage. Il a également souligné l'électrification d'Akradio, autrefois dans l'obscurité totale, grâce au programme élargi d'électrification des zones rurales initié par le Président Ouattara.

Dans son allocution, Robert Beugré Mambé a exhorté les populations à cultiver la paix, la considérant comme la plus grande richesse du pays. Il a décrit le Président Ouattara comme "un homme de paix, de respect, d'humilité, de fraternité". Il a également salué l'organisation de cette cérémonie, y voyant "un acte de reconnaissance" et une "bénédiction" pour le peuple d'Akradio.

En réponse aux doléances, le Chef du Gouvernement a assuré que les projets de développement, notamment en matière d'infrastructures routières, scolaires et sanitaires, seraient concrétisés, pourvu que la paix soit maintenue. Occasion pour le parrain de saluer la présence remarquée de l'ancien ministre des Sports, René Dibi, par ailleurs chef de village de Lopou et de Vincent Lohoues Essoh, ministre-gouverneur du district autonome des Lagunes.

L'intervention de Sié Raoul, député de Dabou et fils d'Akradio, a constitué l'un des temps forts de la cérémonie. Il a lancé un "Appel d'Akradio" à la cohésion nationale. Le parlementaire a indiqué que le village avait retrouvé la paix grâce à l'implication du Premier ministre et du ministre délégué, Adjé Mecth Silas. Sié Raoul a aussi appelé à pardonner, à dialoguer et à bâtir ensemble pour que « l'union fasse la force » et que la Côte d'Ivoire puisse progresser dans la paix, la solidarité et le respect mutuel.

Le député de Dabou a également mis en avant la particularité d'Akradio, dont les prières seraient directement exaucées. Le disant, il a fait référence aux succès du football ivoirien aux éditions de la Coupe d'Afrique des Nations (Can) de 1992, 2015 et 2023.

La cérémonie qui a enregistré la présence du notable Lath Apka, représentant le chef de village empêché, a également été marquée par des prières des guides religieux en faveur du Président de la République, du Premier ministre et du ministre délégué. À l'occasion, une bible a été offerte au Chef du gouvernement. Lath Apka a réaffirmé l'importance de l'unité et de la prospérité pour la Côte d'Ivoire, soulignant que cette rencontre célébrait la solidarité et la paix.