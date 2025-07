Sénégal: Dialogue politique - Bassirou Diomaye Faye appelle à atteindre de larges consensus malgré les points d'achoppement

Dakar — Le président de la République a appelé, lundi, à atteindre des consensus solides sur des questions essentielles malgré des divergences qui peuvent subsister.

"Nous devons tous aspirer à atteindre (de) larges consensus malgré quelques points d'achoppement. Cela témoigne de la vitalité de (notre) démocratie historiquement forgée au fil des dialogues et des concertations", a-t-il déclaré dans des propos rapportés par la RTS.

Le chef de l'État recevait, au Palais, le Rapport général du Dialogue national sur le système politique sénégalais qui s'est tenu du 28 mai au 4 juin derniers.

Selon lui, ce dialogue politique ayant regroupé toutes les forces vives de la nation a abouti à des convergences sur plusieurs points relatifs au processus électoral.

Le président de la République s'est réjoui "des consensus solides sur la rationalisation des partis politique, la réforme de la législation sur les partis politiques, la mise en œuvre de la dématérialisation du processus électoral, l'inscription permanente et automatique des primo-électeurs dans le fichier électoral au moment de l'enrôlement pour la carte nationale d'identité".

De même, les participants au dialogue se sont accordés sur la création d'une Cour constitutionnelle déjà actée lors des assises sur la justice, la mise en œuvre des accords sur le bulletin unique et le vote électronique, la création d'un organe indépendant de gestion des élections.

Bassirou Diomaye Faye a aussi félicité le facilitateur, Dr Cheikh Guèye, et son équipe pour ces résultats qui "marquent un tournant décisif pour la stabilité institutionnelle de notre pays".

"En effet, la bonne marche de notre démocratie ne saurait faire l'économie de discussions portant sur les organes de gestion des élections, le fichier général des électeurs, les libertés publiques, les partis politiques, etc.", a-t-il considéré.

Il est d'avis que les échanges autour de ces sujets ont suscité des débats francs, sincères et inclusifs nécessitant, le cas échéant, des consensus forts grâce à la diversité des membres qui composent le bureau officiel.

"C'est vrai que le champ politique est souvent le lieu de divergences au gré des intérêts partisans. Toutefois, le dialogue politique avait pour vocation, au-delà des clivages, de dégager des options communes sur des sujets fondamentaux qui définissent l'avenir institutionnel de notre nation", a indiqué le Président Faye.

Il a rappelé que son invitation à ce dialogue était sous-tendue par la nécessité de discuter en temps de paix pour préserver la richesse culturelle, sociale et politique mais également pour pacifier et assainir l'espace politique et social sénégalais.

"Soyez rassurés que le rapport que vous n'avez remis aujourd'hui n'est pas un simple document administratif. C'est l'expression d'un engagement citoyen, d'une volonté collective de bâtir un système politique plus résilient, plus juste et résolument tourné vers l'avenir" a-t-il assuré.