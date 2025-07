Congo-Kinshasa: La Francophonie à la croisée des chemins - Un appel à l'émancipation collective

"La francophonie doit redevenir un moteur de la paix et de la solidarité internationale". Ces mots d'Aurélien Taché, député du Val-d'Oise et corapporteur d'une mission parlementaire sur l'avenir de la francophonie, résonnent comme un appel urgent dans un monde où conflits et crises humanitaires se multiplient.

Au cours de deux années d'enquête approfondie, Taché et sa collaboratrice Amélia Lakrafi ont rencontré plus de 200 acteurs de la Francophonie, traçant un tableau clair de la situation actuelle : 70 % des Francophones résident en Afrique, un continent dont le développement éducatif reste crucial. En effet, alors que des régions comme Gaza et l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) connaissent des bouleversements violents, la Francophonie apparaît comme un espace potentiellement catalyseur de changement. "Elle ne pourra relever les défis du XXIe siècle qu'en accompagnant massivement le développement éducatif en Afrique", a déclaré Aurélien Taché lors du colloque du 18 juin 2025.

Vers une nouvelle gouvernance linguistique

La proposition phare du rapport est la création d'une Académie francophone de la langue commune, qui se tiendrait aux côtés de l'Académie française. Cette institution vise à traduire la copropriété de la langue française par l'ensemble des pays francophones, loin de l'image d'une langue réservée à la France. Ce changement pourrait avoir des implications considérables pour la diplomatie francophone, souvent perçue comme "instrumentalisée" par la France.

Chiffres et enjeux

200 entretiens menés : témoin d'un véritable engagement pour une réforme.

70 % des francophones en Afrique : l'enjeu éducatif devient donc crucial pour l'avenir de la langue française.

La Francophonie comme outil géopolitique

Le rapport souligne l'importance d'une diplomatie juste, qui s'abstienne de silences compromettants face à des crises comme celles en RDC ou à Gaza. Pour Taché, l'avenir de la Francophonie doit être anti-impérial et décolonial. Une telle transformation permettrait à la Francophonie de passer d'une simple communauté linguistique à un véritable acteur sur la scène mondiale, promouvant des biens communs comme la paix et la justice sociale.

Un appel à l'action collective

En appelant la société civile à s'approprier les questions francophones, Taché encourage un engagement collectif autour de valeurs partagées. "C'est désormais à la société civile de s'approprier ce sujet et de co-écrire avec les responsables politiques ce nouveau chapitre", a-t-il conclu.

Dans un monde en pleine mutation, la Francophonie pourrait bien devenir le levier nécessaire pour relever les défis du XXIe siècle, à condition de reconnaître qu'elle n'est pas la propriété d'un pays, mais un bien commun mondial.