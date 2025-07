Congo-Brazzaville: Défilé de mode - Sako couture fait sensation à Brazzaville

La mode congolaise a brillé de mille feux, le 11 juillet dernier à Brazzaville, à l'occasion du défilé dévoilant la nouvelle collection de Sako couture. Intitulée « Entre tradition et modernité », cette collection signée Penda Sako célébrait deux années de passion, d'expérimentation et de résilience, au croisement des cultures et des époques.

Dans une ambiance à la fois solennelle et festive, le public a assisté à un véritable spectacle où la mode devient un langage, un art et un acte de mémoire. Le ton a été donné dès l'ouverture avec une prestation envoûtante du groupe folklorique vêtu de raphia et de pagnes noués à la taille. Tambours et danses ancestrales ont réveillé l'âme africaine du lieu, créant un pont naturel avec l'esprit de la collection enracinée, libre et résolument contemporaine.

Sur le podium, les mannequins se sont succédé au rythme de diverses mélodies dont celle de Diesel Gucci, invité surprise de la soirée. Sa voix a ponctué la sortie inaugurale avec faste. Entre ensembles pantalons et jupes, boubous revisités, combinaisons fluides, kimonos ¾, vestes oversize, robes de cérémonie et tenues de ville, Sako couture a décliné un vestiaire riche, pensé pour l'homme, la femme et l'enfant africains d'aujourd'hui.

Chaque silhouette racontait une histoire, portée par des matières nobles et métissées comme le pagne, le bazin teinté du Mali, la dentelle, la soie, le satin, la guipure, les perles et les cauris. Une signature forte, fidèle au slogan de la marque : « Osez le chic à l'africaine ». Les tenues du quotidien côtoyaient des pièces inédites aux coupes audacieuses, pensées aussi bien pour la rue que pour les grands soirs de prestige. Et, la sortie finale a marqué les esprits par une série de tenues chics pour des événements comme un mariage, anniversaire, cocktail...

Le public, parmi lequel de nombreuses personnalités, n'a pas boudé son plaisir. La ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, Marie-France Hélène Lydie Pongault, a salué l'engagement de la créatrice. « En associant la tradition et la modernité, Mme Sako donne corps à ce que notre société recèle de plus précieux : sa mémoire, sa créativité et sa capacité de renouvellement ». Elle a réaffirmé le soutien du ministère à toutes les initiatives valorisant les industries culturelles et créatives, appelant les institutions à faire de la culture un pilier de souveraineté et de prospérité.

Moment fort de la soirée, une tombola aux nombreux lots comme des nuitées pour deux, des pagnes, un abonnement d'un mois en salle de sport, une visite touristique... ont été gracieusement offerts par les partenaires tels que Pefaco Hôtel, Lawanda Tour, Vlisco ou encore Noki Noki, qui ont ajouté une touche ludique et généreuse à l'événement.

Au terme du défilé, les applaudissements nourris du public ont laissé place à l'émotion. La créatrice, visiblement émue, a remercié chaleureusement son équipe, ses mannequins, ses partenaires et un public fidèle. Dans son regard, l'éclat discret d'une femme qui a su faire de ses deux ans de création un manifeste de beauté, de fierté et d'africanité assumée.