Congo-Brazzaville: 50e session de l'APF - La voix du Congo portée à Paris

Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a porté la voix du Congo à l'occasion de la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) qui s'est tenue du 9 au 13 juillet à Paris, en France.

A la tribune de la session, dans l'hémicycle du Palais Bourbon, le président de la section APF-Congo, Isidore Mvouba, a délivré un message vibrant. Selon lui, la participation des différentes délégations à cette rencontre rappelle que la Francophonie puise sa force dans le dialogue des cultures qui constitue le socle de la solidarité et de la coopération entre les peuples dans le respect réciproque des souverainetés.

« A l'heure où l'humanité est confrontée à des défis immenses : conflits armés, urgence climatique, effritement du multilatéralisme..., la Francophonie se doit d'être une force d'équilibre, de stabilité et de cohésion, la boussole qui montre le chemin du dialogue, de la justice et de la liberté », a-t-il déclaré.

Selon Isidore Mvouba, à l'aube du troisième millénaire où le monde cherche des repères, la Francophonie doit se lever comme une voix d'espoir et d'espérance, un acteur de paix, de solidarité et à l'écoute des attentes des peuples. Elle devrait également agir avant les drames au lieu de les subir dans un élan d'anticipation et de prévoyance où la justice et l'équité ont droit de cité.

Le président de l'Assemblée nationale du Congo a rappelé, par ailleurs, le rôle du français et l'importance de la solidarité, ainsi que la vision du chef de l'Etat congolais pour l'espace francophone. « Aux dires du président Denis Sassou N'Guesso, la Francophonie est comme le cénacle de l'harmonie, en même temps comme un espace solidaire. En République du Congo, la langue française n'est pas seulement un vecteur de communication, mais un instrument politique et diplomatique au service de la réconciliation des peuples par le dialogue, et d'un plaidoyer ardent pour un monde plus juste et plus équitable pour les générations futures », a laissé entendre Isidore Mvouba.

La présence des parlementaires congolais à ces assises témoigne l'engagement du pays au sein de cette instance parlementaire de la Francophonie. Intervenant juste après l'ouverture officielle de la 50e session de l'APF par la présidente de l'Assemblée nationale de France, Yaël Braun-Pivet, le président actif de la section APF-Congo a indiqué que la diplomatie parlementaire portée par l'APF doit s'appuyer sur une diplomatie de progrès et d'avenir. Ceci conformément aux idéaux de cette organisation.

Notons que le président français, Emmanuel Macron, a reçu à l'Élysée, en marge de cette session, les présidents des Parlements qui y ont été invités.