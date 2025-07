Sénégal: Action de notation de S&P - Le pays prend acte et reste engagé sur une trajectoire de consolidation maîtrisé

Selon un communiqué qui nous est parvenu, l'agence internationale de notation financière S&P a procédé à une révision de la note souveraine du Sénégal, désormais établie à <B» avec une perspective négative, contre « B » précédemment.

De son côté, la République du Sénégal dit prendre acte de cette décision et tient à réaffirmer son engagement en faveur de la transparence budgétaire et à rassurer l'ensemble de ses partenaires sur la capacité de l'État à faire face à ses engagements qui n'est nullement remise en cause par cette révision.

A cet égard, souligne la source, les autorités tiennent à apporter les précisions suivantes. "La publication des données provisoires relatives au stock de la dette publique pour 2023 et 2024 s'inscrit dans une dynamique de transparence renforcée, conformément aux instructions des plus hautes autorités. Ces chiffres résultent d'un exercice de fiabilisation des données mené avec l'appui d'un cabinet international indépendant, portant sur l'ensemble du portefeuille de la dette de l'administration centrale", note le document

A ce titre, l'augmentation des ratios dette/PIB ne prend pas encore en compte les résultats attendus de l'exercice de rebasage du PIB, qui seront publiés dans les mois à venir. Cet exercice, en préparation depuis un certain temps, permettra de donner une image plus précise de la taille de l'économie sénégalaise en adoptant un périmètre aligné sur son niveau de développement économique.

Par ailleurs, les discussions avec le Fonds Monétaire International (FMI) se poursuivent de manière proactive et constructive, avec l'objectif de tenir une réunion du Conseil d'Administration sur le « misreporting » dans les plus brefs délais. Les autorités sénégalaises soucieuses de renforcer la transparence et la confiance, ont partagé tous les livrables issus de l'exercice de réconciliation et de fiabilisation réalisé par le cabinet international indépendant.

Ainsi, Le plan de financement pour 2025 est mis en œuvre conformément à nos objectifs. Depuis le début de l'année, des ressources substantielles ont été mobilisées aussi bien auprès des partenaires extérieurs que sur le marché domestique notamment à travers des émissions de titres publics ayant attiré des investisseurs étrangers aux côtés des acteurs régionaux, ainsi que deux (2) Appels Publics à l'Epargne qui ont été menés avec succès.

Aussi, le Sénégal prépare activement sa stratégie de financement pour 2026, conformément à son approche de planification budgétaire prospective.

A cet effet, le Gouvernement reste mobilisé et engagé dans la mise en œuvre des réformes nécessaires avec responsabilité, transparence et rigueur sous la supervision des plus hautes autorités.

Il réaffirme sa disponibilité à dialoguer avec toutes les parties prenantes et à communiquer en toute transparence sur l'évolution de la situation économique et financière du pays.