Maroc: Médiouna/INDH - Ouverture de la 2ᵉ édition du Salon des produits du terroir

La 2ᵉ édition du Salon des produits du terroir, organisé par l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), s’est ouverte lundi dans la province de Médiouna, sous le thème "Contribution de l’INDH à la structuration et au soutien des chaînes de production".

Organisé jusqu’au 21 juillet, en célébration du 26ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux Ancêtres, ce salon se veut une vitrine du développement économique solidaire dans la province, tout en constituant un véritable pont pour tisser des partenariats durables, tant au niveau local que national et international, en vue d’ériger le territoire en plateforme d’échange d’expertise et de coopération entre acteurs économiques et sociaux.

À cette occasion, la cheffe de la division de l’action sociale à la province de Médiouna, Siham Boukherouaa, a souligné que cette manifestation constitue un levier important de dynamisation économique et sociale du territoire, notant que le salon permet également de mettre en valeur les capacités productives locales dans une vision intégrée favorisant l’ouverture sur les expériences nationales et internationales en matière d’économie sociale et solidaire.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Boukherouaa a indiqué que cette édition connaît la participation de 55 coopératives issues des différentes régions du Royaume, dont 38 appartenant à la région Casablanca-Settat, précisant que cette année le salon se distingue par un programme complet combinant dimension professionnelle et approche interactive.

En parallèle, le salon sera ponctué de prestations artistiques et culturelles animées par des troupes musicales locales et nationales, ainsi que d’activités valorisant l’identité des institutions participantes et renforçant leur visibilité médiatique et publique.

Selon les organisateurs, cet événement comprend plusieurs espaces d’exposition mettant en valeur la richesse et la diversité du patrimoine local à travers une large gamme de produits du terroir, avec la participation de coopératives, d’associations de différentes régions du Royaume, ainsi que de partenaires étrangers dans le cadre de l’échange d’expériences et de savoir-faire.

Le salon sera également marqué par l’organisation de conférences et de rencontres scientifiques visant à approfondir la réflexion sur les enjeux de l’économie solidaire et à favoriser l’échange de visions autour des mécanismes de développement des chaînes de production et de commercialisation durables. Cette dimension scientifique constitue une opportunité réelle pour renforcer les passerelles de coopération entre chercheurs, acteurs économiques et bailleurs de fonds.

Dans une optique de renouvellement et d’implication de la jeunesse, des stands spécifiques ont été réservés aux initiatives portées par de jeunes entrepreneurs, en vue de soutenir les très petites entreprises émergentes, permettre aux jeunes de présenter leurs projets et produits, et encourager l’esprit d’initiative et d’innovation.

L'ouverture du salon s’est déroulée en présence, notamment, du Wali de la région Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Mohamed Mhidia, du gouverneur de la province de Médiouna, Ali Salem Chagaf, ainsi que de plusieurs personnalités civiles et politiques.