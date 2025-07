Afrique: Judith Suminwa échange avec le Panel des facilitateurs de la médiation africaine sur les mécanismes visant la fin du conflit dans l'Est de la RDC

La Première ministre Judith Suminwa a échangé lundi 14 juillet avec le Panel des facilitateurs de la médiation africaine pour la paix en République démocratique du Congo.

La délégation, conduite par Sahle-Work Zewde, ancienne présidente de l'Éthiopie, et Catherine Samba Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine, a échangé avec la Cheffe du Gouvernement sur l'état d'avancement des processus de paix visant à mettre fin au conflit dans l'Est de la RDC, rapporte la cellule de communication de la Primature.

« Il était important pour nous dans le cadre de la mission que l'Union africaine nous a confié de rencontrer les autorités pour avoir leurs perspectives sur les processus de paix qui ont eu lieu et celui en cours, et également de rencontrer par la suite les principaux acteurs de la crise congolaise et les populations pour voir ensemble ce qu'il était possible de faire pour consolider les divers accords de paix ou les initiatives de paix en cours », a indiqué Catherine Samba.

Ces médiatrices de l'Union Africaine saluent aussi, selon la Primature, l'accord de paix signé le 27 juin à Washington, étape importante qui a jeté les bases en vue d'une issue favorable pour la suite du processus de paix dans l'Est, et ainsi tourner la page de la crise dans cette partie de la RDC.

« La signature de cet accord de paix est très importante, et cela a permis donc d'enclencher le processus de paix. Nous voulons que la population s'imprègne de cet accord, s'approprie cet accord et que la population sache que c'est une ouverture vers une démarche pour aller vers la paix et la stabilité en République Démocratique du Congo », a exhorté Catherine Samba.