Sénégal: Le pays élimine le trachome comme problème de santé publique

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a validé, ce 15 juillet 2025, l'élimination du trachome en tant que problème de santé publique au Sénégal. Ce succès historique fait du pays le neuvième en Afrique et le 25e dans le monde à réaliser cette prouesse sanitaire.

Présent depuis le début du XXe siècle, le trachome a longtemps été une cause majeure de cécité dans les zones rurales sénégalaises. Le Sénégal s'est engagé dès 1998 dans la lutte mondiale contre cette maladie, avec une première enquête nationale en 2000 et une cartographie exhaustive en 2017. La stratégie CHANCE de l'OMS, combinant chirurgie, antibiotiques, hygiène faciale et amélioration de l'accès à l'eau et à l'assainissement, a permis de couvrir 2,8 millions de personnes dans 24 districts.

« Je félicite le Sénégal d'avoir libéré sa population de cette maladie », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS.

Pour sa part, le ministre de la Santé, Dr Ibrahima Sy, salue les efforts des autorités qui ont permis d'atteindre un tel résultat. « Aujourd'hui, nous célébrons notre victoire contre le trachome, 21 ans après celle contre la dracunculose », s'est-il réjoui. « Cette nouvelle étape nous rappelle que notre objectif primordial reste de libérer le Sénégal des maladies tropicales négligées. Nous sommes pleinement engagés dans cette voie, et nous progressons bien, notamment contre la trypanosomiase humaine africaine (maladie du sommeil) et l'onchocercose », a-t-il ajouté.

Il a réaffirmé l'engagement du Sénégal dans la lutte contre d'autres maladies tropicales négligées comme la maladie du sommeil et l'onchocercose. Ce succès est aussi le fruit de l'engagement collectif des autorités sanitaires, du personnel de santé, des communautés locales et de partenaires internationaux, notamment Pfizer et l'Initiative internationale contre le trachome.

L'OMS continue d'appuyer le Sénégal dans la surveillance pour éviter toute résurgence. Ce jalon s'inscrit dans une dynamique continentale, alors que 20 pays africains doivent encore intensifier leurs efforts pour éliminer le trachome, qui touche encore 103 millions de personnes dans le monde.

Le trachome est une maladie tropicale négligée due à une infection par la bactérie Chlamydia trachomatis, qui se transmet d'une personne à l'autre par les surfaces et les objets contaminés ainsi que par les mouches qui ont été en contact avec les sécrétions oculaires ou nasales de personnes infectées.

Les facteurs de risque environnementaux de transmission du trachome sont notamment une mauvaise hygiène, un foyer surpeuplé et un accès insuffisant aux services d'eau et d'assainissement.