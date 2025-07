Professeur de science politique à la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Jean Charles Biagui livre son analyse des récentes critiques formulées par le leader de Pastef -également Premier ministre- à l'encontre du président de la République. Dans cet entretien, il estime que cette sortie trahit « avant tout une crise de leadership » au sommet de l'État. Toutefois, il tient à écarter toute comparaison avec la crise de 1962 entre Senghor et Mamadou Dia. Pour lui, le différend actuel peut être vite surmonté et n'aura pas d'impact majeur sur la gouvernance, à condition que chacun reste fidèle à ses engagements de rupture.

Que vous inspire la récente sortie d'Ousmane Sonko ?

Le commentaire qui peut être fait concerne aussi bien la forme que le fond des propos du Premier ministre. Sur la forme, nous constatons qu'il profite d'une rencontre avec les membres de son parti politique pour évoquer des questions à la fois, partisanes et nationales. Pourquoi parle-t-il maintenant ? Pourquoi choisit-il ce format ? Pourquoi s'exprime-t-il uniquement en wolof ? Malheureusement, les propos de Sonko soulèvent beaucoup plus de questions que de réponses. Cette prise de parole coïncidence avec des interrogations légitimes sur la poursuite par le régime actuel, de la judiciarisation du débat politique. Les commentaires du leader de Pastef montre qu'il est impossible de faire la part des choses entre les interventions du Premier ministre et celles du chef de Parti.

Sur le fond, ils révèlent la nature du régime politique sénégalais. Il s'agit d'un régime dans lequel l'essentiel des pouvoirs est entre les mains du président de la République. Dans celui-ci le Premier ministre à la marge de manoeuvre que lui donne le seul chef de l'exécutif : le Président. Ousmane Sonko l'a bien compris

Peut-on parler de divergences au sommet de l'État, à l'image de celles survenues en 1962 ?

Il est évident que les divergences apparaissent au grand jour puisqu'elles sont exposées publiquement. On se doutait bien de quelques divergences, notamment dans le choix des hommes et des femmes dans l'attelage gouvernemental et dans la haute administration. Un manque de convergence, notamment dans le recrutement de personnalités qui ne partagent ni la vision panafricaine, ni la perspective souverainiste, ni l'idée de patriotisme de Pastef.

Cela dit, ces contradictions ne peuvent pas être forcément comparées à celles de la crise de 1962 entre Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia. Nous ne sommes pas dans la même configuration politique ni même dans le même régime politique. Nous étions jusqu'en 1962 dans un régime parlementaire. Dans celui-ci, le président du Conseil partage le pouvoir exécutif avec le président de la République. Depuis 1963, nous sommes dans un régime que certains qualifient de régime présidentialiste afin de montrer la prépondérance du chef de l'État. Il est depuis lors la clé de voûte des institutions avec des pouvoirs qui de notre point de vue sont exorbitants pour un système qui se réclame de la démocratie libérale.

Quel impact cette situation (contradiction) entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye peut-il avoir sur la gouvernance du pays ?

Cette crise au sommet du pouvoir peut être résolue assez rapidement et peut ne pas impacter considérablement la marche du pays si les uns et les autres respectent leurs promesses de rupture. Il n'y a pas d'autre issue. Toute séparation serait contre-productive et politiquement risquée pour chaque protagoniste. Le Sénégal a peu changé. Il faut l'admettre. Les pratiques des régimes précédents demeurent. L'arrogance est clairement perceptible. Le train de vie de l'État est toujours démesuré pour un pays parmi les moins nantis de la planète. Les libertés individuelles et collectives ne sont pas toujours garanties. La justice continue d'arbitrer les débats politiques houleux. Les politiques publiques encore illisibles. La politique étrangère reste conservatrice et peu guidée par le panafricanisme tant vanté dans l'opposition

Par conséquent, il n'est pas de l'intérêt du pouvoir de laisser cette crise perdurer ou même de chercher à l'intensifier. J'ose espérer que les acteurs en sont conscients.

Existe-t-il un lien entre le renforcement des pouvoirs du Premier ministre et ces divergences ?

Les contradictions et les divergences de point de vue révélées par le Premier ministre et chef du parti au pouvoir montrent qu'il souhaite avoir une marge de manœuvre beaucoup plus importante.

Est-ce qu'il aura plus de possibilités dans le cadre d'une réforme institutionnelle qui lui donnerait plus de pouvoir en tant que Premier ministre ? Rien n'est moins sûr

Des pouvoirs d'ordre constitutionnel accordés au Premier ministre dans le cadre du régime sénégalais actuel peuvent même aboutir à une crise beaucoup plus profonde que celle qui est en cours. Il est peu envisageable d'avoir un exécutif bicéphale avec des pouvoirs propres à chaque acteur dans le cadre du système présidentialiste sénégalais. Est-ce qu'un régime parlementaire pourrait convenir ? Est ce qu'il faudrait proposer un régime original plus hybride ?

Dans tous les cas, une réforme institutionnelle s'impose. Non pas pour régler des querelles ou des antagonismes particuliers mais pour que la séparation des pouvoirs soit une réalité et que personne ne puisse détenir l'essentiel du pouvoir. La crise actuelle est surtout une crise de leadership. Elle révèle qu'il est illusoire de penser qu'il est possible d'avoir deux commandants en chef dans l'ordre politique sénégalais actuel.