La commune de Saint-Louis amorce une nouvelle phase de modernisation de ses infrastructures. Ce lundi 14 juillet, Maïmouna Dièye, ministre de la Famille et des Solidarités, a procédé au lancement officiel des travaux, dans le cadre du Programme de Modernisation des Villes (PROMOVILLES). Financé à hauteur de 3 milliards de francs CFA par la Banque Africaine de Développement (BAD), ce projet vise à renforcer les équipements urbains dans la vieille cité tricentenaire.

« Nous sommes réunis aujourd'hui à Saint-Louis, ville riche de son histoire, de sa culture et de son élégance, pour lancer des travaux qui traduisent notre engagement en faveur d'un cadre de vie digne et moderne », a déclaré la ministre. Selon elle, cette nouvelle phase du PROMOVILLES ambitionne d'améliorer sensiblement la vie des populations urbaines à travers un meilleur accès aux routes, à l'éclairage public et à l'assainissement.

Mme Dièye a rappelé que cette initiative s'inscrit dans le cadre du nouveau référentiel de développement du Sénégal, dont l'objectif est de conduire le pays vers l'émergence d'ici à 2050. « Le PROMOVILLES n'en est pas à sa première intervention ici. Ces nouveaux travaux viennent compléter une dynamique déjà entamée, avec des impacts concrets sur la mobilité urbaine, la prévention des inondations, la sécurité des biens et des personnes, et plus largement, l'attractivité de la ville », a-t-elle ajouté.

Elle a salué l'implication des partenaires techniques et financiers, notamment la BAD, ainsi que l'engagement des populations locales, appelées à accompagner la réussite du chantier. « Nous voulons faire de Saint-Louis une ville plus belle, plus prospère, et tournée vers l'avenir. C'est dans cette logique de co-construction que nous devons travailler avec les élus, les jeunes et les femmes. »

Parmi les réalisations déjà effectuées dans le cadre du programme figurent 8,77 km de voiries assainies et éclairées, deux berges réhabilitées, un abri-bus, un foyer destiné aux femmes, un monument aux morts, un terrain multifonctionnel, ainsi que la formation de 54 élus locaux aux outils de gestion urbaine.

Dans l'après-midi, la ministre a présidé la cérémonie officielle marquant la Journée de l'Enfant Africain, placée cette année sous le thème : « Planification et budgétisation des droits de l'enfant ». Une occasion pour elle de réaffirmer l'engagement de l'État à intégrer les droits de l'enfant dans les politiques publiques, à travers des mécanismes de financement plus équitables et durables.