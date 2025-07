Madagascar: Recherche et développement - Un hackathon interdisciplinaire pour faire dialoguer science et société

Le Salon SREE 2025 lance un hackathon interdisciplinaire pour stimuler l'innovation collaborative. Les organisateurs veulent favoriser la conception de solutions concrètes au service du développement durable.

La 7e édition du Salon de la Recherche au service de l'Économie et de l'Emploi (SREE), prévue les 7 et 8 août 2025, mettra en lumière une ambition forte : promouvoir une recherche tournée vers l'action, porteuse d'innovation et d'impact sociétal. Placé sous le thème « Ensemble pour la recherche au service du développement durable », le salon innove cette année avec l'organisation d'un hackathon interdisciplinaire, conçu comme un laboratoire de réflexion et de création collective.

L'initiative s'adresse à des binômes composés d'un participant issu des sciences techniques ou de l'ingénierie, et d'un autre provenant des sciences humaines, sociales, économiques ou politiques. Ce format inédit invite les équipes à fusionner deux projets issus de leurs disciplines respectives, pour proposer une solution intégrée, transversale et ancrée dans les enjeux concrets du développement durable.

Double défi

Selon les organisateurs, l'objectif du hackathon est de démontrer qu'une coopération fertile entre disciplines scientifiques et sociales peut produire des réponses nouvelles aux problématiques actuelles, et aboutir à un livrable concret. « Il peut s'agir d'un prototype, d'un outil, d'un dispositif, d'un concept ou encore d'une démonstration fonctionnelle », ont-ils expliqué. Ce hackathon sera aussi l'occasion d'explorer les synergies possibles entre science et société, entre innovation technologique et besoins humains, dans une démarche résolument orientée vers l'impact.

Les organisateurs, qui croient en la force de l'interdisciplinarité, lancent un appel à tous les innovateurs, chercheurs, étudiants ou professionnels désireux de contribuer à cette aventure intellectuelle et pratique. La participation est libre, mais repose sur la complémentarité des profils. D'après les informations, les projets des candidats devront être déposés avant le 18 juillet 2025.

Récompenses

Le hackathon se tiendra sur deux jours, en parallèle du Salon SREE, et fera l'objet d'une restitution publique. Un jury décernera un prix spécial de l'interdisciplinarité au binôme ayant su conjuguer pertinence scientifique, utilité sociale et originalité de la démarche. En intégrant un tel espace de création collaborative au coeur du salon, les organisateurs affirment leur volonté de faire de la recherche un levier central de développement. Pour eux, l'enjeu est de faire émerger des solutions qui ne sont pas seulement innovantes, mais aussi utiles, partagées et durables.