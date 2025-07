Madagascar: Pétanque/Deuxième étape Masters - Nouvelle triplette malgache avec Yves, Zigle et Baloti

À Soustons, la nouvelle triplette malgache, composée de Zigle, Baloti et Yves, remplaçant Tianakely, vise un deuxième succès consécutif après avoir dominé la première étape à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, avec l'objectif de conforter sa place vers le Final Four.

Madagascar aborde la deuxième étape des Masters de Pétanque 2025, qui se tient ce jour dans les arènes de Soustons, avec une nouvelle composition d'équipe. La triplette malgache, désormais formée de Faralahy Joseph Urbain Ramanantiaray, dit Baloti, Jean François Nirina Rakotondrainibe, alias Zigle, et Yves Rakotoarisoa, est prête à défendre son rang après une première victoire éclatante à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Pour cette nouvelle étape, Yves Rakotoarisoa remplace Faratiana Rakotoniaina, surnommé Tianakely, qui était titulaire lors de la première étape. Ce choix tactique vise à maintenir la dynamique gagnante de l'équipe, qui avait survolé l'épreuve inaugurale en juin, s'imposant sans concéder le moindre match et empochant 10 points au classement général. Zigle, Baloti et désormais Yves, tous trois issus du regroupement des 24 joueurs présélectionnés en mai, forment une triplette alliant expérience et fraîcheur pour relever le défi de Soustons.

Une course vers le Final Four

Chaque victoire dans les Masters est cruciale, car seules les quatre premières équipes du classement général, à l'issue des sept étapes, décrochent leur place pour le prestigieux Final Four, prévu les 8, 9 et 10 septembre à La Talaudière. Forte de son leadership acquis à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la triplette malgache entend consolider sa position face à une concurrence internationale féroce. Après avoir marqué les esprits lors de la première étape, l'équipe malgache, portée par la précision légendaire de Zigle, champion du monde de tir de précision, et la solidité de Baloti, accueille Yves pour renforcer sa cohésion.