Madagascar: Aéroport d'Ivato - L'arrivée des vols domestiques transférée à l'ancien terminal international

Du changement en mieux à l'aéroport d'Ivato Antananarivo. Les passagers à l'arrivée des vols domestiques disposent dorénavant d'un terminal moderne et spacieux.

Ravinala Airports, le gestionnaire des aéroports d'Antananarivo et de Nosy be continue d'investir pour la modernisation de ces infrastructures.

Réorganisation

Les chantiers battent en effet leur plein au niveau de l'actuel terminal domestique et de l'ancien terminal international. Depuis le 2 juillet dernier, l'arrivée des vols domestiques est transférée à l'ancien terminal international. Une réorganisation qui fait le bonheur des passagers puisque grâce à ce transfert, la superficie dédiée aux vols domestiques passe de 353 m² à 1 076 m², permettant d'offrir des espaces plus vastes et mieux adaptés.

Cette surface élargie est uniquement dédiée à la salle d'arrivée et la zone de traitement des bagages modernisés qui vient d'être dotée d'un tapis de bagage de 96 mètres linéaires contre seulement 31 mètres linéaires pour l'ancien hall d'arrivée.

Ce dernier, pour sa part, sera totalement réaménagé et agrandi pour accueillir le futur terminal dédié aux départs nationaux. Ainsi, dans la perspective de disposer à terme d'un terminal national moderne et entièrement rénové, le traitement des départs nationaux sera temporairement assuré dans la zone de l'ancien terminal international jusqu'à fin décembre 2025, et ce depuis le 9 juillet.

« Cette relocalisation est nécessaire en raison des travaux engagés dans l'actuel espace domestique, toujours dans le but d'offrir aux passagers une infrastructure plus moderne et conforme aux standards internationaux », précise Ravinala Airports.

Fierté

Ces rénovations témoignent de la volonté de Ravinala Airports d'offrir aux passagers et aux intervenants des infrastructures aéroportuaires et des services de grande qualité. Les travaux qui ont nécessité un investissement de 1,6 million d'euros permettront notamment d'optimiser la circulation des passagers, de moderniser les équipements de traitement des bagages et d'améliorer les installations d'accueil.

À l'issue de cette phase de rénovation, le terminal national offrira une expérience de voyage plus fluide, plus confortable et plus sécurisée, à la hauteur des attentes des voyageurs qui passent par ces terminaux. Une fierté pour Daniel Lefebvre, directeur général de Ravinala Airports.

« Après la révolution qu'a constituée l'ouverture du nouveau terminal international, ce nouveau changement marque une étape importante dans notre volonté constante d'améliorer l'expérience passager. L'agrandissement des espaces et la relocalisation des vols domestiques vont permettre de répondre plus efficacement aux développements de la compagnie nationale Madagascar Airlines. Nous poursuivrons nos efforts pour offrir un service de qualité conforme aux standards internationaux. », a-t-il déclaré.