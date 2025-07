Madagascar: Transition numérique - Une nouvelle antenne ODC à l'Université d'Antananarivo

L'Université d'Antananarivo renforce sa stratégie de digitalisation en accueillant une antenne locale d'Orange Digital Center. L'objectif est de rapprocher les étudiants des technologies innovantes et stimuler l'entrepreneuriat numérique sur le campus.

Un pas de plus vers la modernisation de l'Université d'Antananarivo. En partenariat avec Orange Madagascar, cette université intègre une antenne locale d'Orange Digital Center (ODC) au sein de son campus. Cette initiative, officialisée le 11 juillet 2025 lors d'une cérémonie organisée dans la Salle des Présidents, illustre la volonté de l'institution d'ancrer l'innovation numérique au coeur de ses priorités académiques.

Porté par la Faculté des Sciences à travers la Mention Informatique et Technologie (anciennement MISA), le projet vise à renforcer les compétences digitales des étudiants, tout en créant un pont concret entre le monde universitaire et les dynamiques de l'économie numérique. L'objectif : offrir un cadre propice à la formation, à l'entrepreneuriat technologique et à la fabrication digitale.

Progrès

Le partenariat signé avec Orange Digital Center ouvre ainsi un espace d'apprentissage innovant, destiné à stimuler la créativité des jeunes, notamment dans les domaines de la programmation, de la robotique, et du développement de solutions numériques. Dina Mallet, directrice des partenariats chez Orange Digital Center, a insisté sur l'importance de rapprocher les infrastructures d'innovation des talents universitaires, afin de favoriser leur insertion professionnelle et leur autonomie entrepreneuriale.

Pour le président de l'Université, le Pr Rivoarison Randrianasolo, ce partenariat témoigne de l'engagement de l'institution à servir l'intérêt des étudiants. Il a rappelé que chaque avancée dans le domaine du numérique constitue une opportunité supplémentaire pour la jeunesse malgache.

Même son de cloche du côté du Dr Tahiry Zaka Filamatra Andriamarozakaniaina, responsable de la Mention Informatique et Technologie, qui voit dans cette collaboration un levier stratégique pour aligner l'université sur les réalités technologiques du moment. Bref, ce rapprochement entre le monde académique et les acteurs du digital s'inscrit dans une dynamique plus large portée par l'Université d'Antananarivo : faire du numérique un moteur d'employabilité et d'innovation, à l'échelle nationale comme internationale.