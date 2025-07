Madagascar: Air Madagascar - « Un autre fleuron national dilapidé », selon Marc Ravalomanana

Après avoir abordé la crise énergétique et la Jirama, Marc Ravalomanana a pointé du doigt le déclin d'Air Madagascar, qu'il qualifie de « fleuron national dilapidé ». L'ancien président rappelle qu'entre 2002 et 2009, la compagnie connaissait un essor marqué : partenariat avec Lufthansa Consulting, flotte de 12 appareils, certifications internationales (PART-145, IOSA) et croissance du trafic passagers (266 000 en 2002 contre 630 000 en 2005). Mais le « tournant funeste », selon ses termes, dans un communiqué publié hier, remonte au coup d'État de 2009.

En 2011, l'Union européenne inscrit la compagnie sur sa liste noire. En 2021, Air Madagascar cesse ses activités au profit de Madagascar Airlines, « créée dans la précipitation ». Résultat, selon toujours l'ancien président, une flotte réduite à cinq ATR, incapable d'assurer des dessertes internationales. Les prix explosent, avec un billet Tana-Nosy Be à environ 220 USD contre 120 USD avant 2020.

Système opaque et corrompu

Ravalomanana dénonce l'instabilité chronique à la tête du ministère des Transports et de la compagnie : quatre ministres et autant de directeurs généraux depuis 2018. Le dernier en date, Thierry de Bailleul, écarté en juillet 2025 en pleine haute saison, laisse en suspens le plan « Phénix 2030 » soutenu par la Banque mondiale à hauteur de 57 millions USD.

Il fustige aussi la fusion non auditée avec Tsaradia en 2021, qui a alourdi la dette à 340 millions USD fin 2023. Le secteur touristique accuse le coup : seulement 224 000 touristes en 2023 contre 400 000 en 2019. L'Economic Development Board of Madagascar (EDBM) évoque une perte d'investissements de 100 millions USD en deux ans.

L'ancien président accuse un système opaque et corrompu, dominé par « un conseiller étranger officieux » et un opérateur proche du pouvoir. Il appelle à un audit international, à la justice, à la transparence et au retour à la marque Air Madagascar. « C'est un levier stratégique pour notre avenir. Sans compagnie nationale forte, Madagascar s'isole davantage », a-t-il averti, appelant à un sursaut national.