Madagascar: International Primatology Society-30 - Des primatologues de rang mondial, attendus au pays

L'évènement est prévu se dérouler à Ivandry, Antananarivo du 20 au 25 juillet 2025.

Tous les yeux du monde vont être rivés sur Madagascar. C'est littéralement (comme on aime le dire dans le pays) ce qu'annonce la tenue à Antananarivo du trentième congrès de l'International Primatology Society (IPS). Un événement majeur sur le plan de la recherche et de la conservation de la biodiversité.

Selon les explications du Pr Jonah Ratsimbazafy, Président du GERP (Groupe d'Etude et de Recherche sur le Primate à Madagascar) et non moins président de l'IPS, l'événement constitue une grande opportunité d'échanges et de partage de savoir-faire. « L'événement en lui-même est une grande opportunité dans la mesure où de nombreux pays voulaient être choisis pour l'accueillir », nous a-t-il confié lors d'une interview dans ses bureaux en 2024.

Retombées

Le congrès en lui-même est une grande opportunité pour Madagascar dans la mesure où de nombreux pays voulaient être choisis pour l'accueillir. « Il réunit des scientifiques, des défenseurs de l'environnement, des éducateurs et des décideurs politiques de premier plan du monde entier pour discuter et faire progresser la recherche et la conservation des primates. » A quelques jours du lancement officiel de cette rencontre d'importance mondiale, les préparatifs vont bon train.

L'événement promet des avantages considérables sur le plan de la recherche. Si l'on ne cite que les éventuelles collaborations pouvant naître entre les divers acteurs, le tout au profit de la recherche et de la conservation. A cela s'ajoutent les échanges et partages entre chercheurs malgaches et leurs homologues étrangers.