Madagascar: Sainte-Marie - Dotation d'équipements et d'intrants agricoles aux 200 agriculteurs

De nombreuses actions ont été initiées par le Secrétariat d'Etat auprès de la Présidence en charge de la Souveraineté alimentaire dans le cadre du récent déplacement du président de la République et des membres du gouvernement à Sainte-Marie.

Une dotation de matériels et d'équipements ainsi que d'intrants agricoles y a été effectuée au profit de 200 agriculteurs issus des fokontany de Vohilava et de Mahavelona dans le district de Nosy Boraha. Il s'agit notamment de brouettes, de pelles et d'arrosoirs d'une quantité totale de 120 pièces ainsi que de 2 tonnes de composts organiques et de 500 sachets de semences maraîchères comprenant des brèdes, des choux, des tomates et des concombres.

Il est à noter que chaque producteur exploite en moyenne une superficie de 5 ares. En outre, des guides techniques ont été distribués à ces agriculteurs en vue de vulgariser les bonnes pratiques agricoles leur permettant d'être plus résilients face au changement climatique tout en contribuant au développement durable.

« Cette initiative vise à renforcer les capacités de production locale et à garantir une alimentation saine et suffisante pour les ménages. Ce qui contribue en même temps à renforcer la souveraineté alimentaire », a expliqué Tahian'Ny Avo Razanamahefa, la Secrétaire d'Etat auprès de la Présidence chargée de la Souveraineté alimentaire, lors de la remise officielle de ces matériels et équipements ainsi que d'intrants agricoles aux bénéficiaires à Sainte-Marie.

Site vitrine

Dans la même foulée, ce département ministériel a mis en place une parcelle de démonstration d'une superficie de 30 ares servant de site vitrine pour valoriser la culture de riz hybride dans cette destination phare pour les touristes.

« Cette exposition technique illustre le savoir-faire des producteurs de la région Analanjirofo et les résultats probants du programme « Vary Safiotra », déjà déployé à Sainte-Marie. Depuis son lancement, ce programme a permis de soutenir plus de 1 200 producteurs, avec la distribution de 101 tonnes de semences et d'engrais pour une superficie de 150 hectares. Lors d'un échange sur place, les agriculteurs ont exprimé leur volonté de poursuivre ce partenariat avec l'État dans le but de pérenniser le programme présidentiel « Vary Safiotra » qui a déjà porté ses fruits dans différentes régions », a-t-elle fait savoir.

Infrastructures stratégiques

Autre point fort de cette mission, la délégation, conduite par la Secrétaire d'État chargée de la Souveraineté alimentaire, accompagnée du député élu de Nosy Boraha, Herilaza Imbiky, et de partenaires techniques chinois issus du groupe Sinomach, a également visité le site d'Analaranja, à Ambodifotatra, où sera installé un centre moderne de décorticage de riz.

« Ce futur centre viendra structurer l'ensemble de la chaîne de valeur rizicole dans le district en réduisant les pertes post-récolte et en améliorant la qualité du riz mis sur le marché », a enchaîné la Secrétaire d'Etat Tahian'Ny Avo Razanamahefa. En outre, une unité de transformation de produits agricoles sera implantée dans un autre site localisé à Loukintsy. « Ces deux infrastructures stratégiques seront gérées par des coopératives paysannes, avec pour objectif de créer des emplois locaux et de valoriser durablement la production », a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, ce membre du gouvernement a porté une attention particulière aux femmes productrices de Sainte-Marie. Elle a ainsi remis une enveloppe de 3 millions d'ariary aux associations féminines d'Analaranja et de Loukintsy, en guise de soutien à leurs activités quotidiennes et pour encourager leur engagement dans le développement agricole. « À travers ces actions ciblées, Sainte-Marie affirme sa place dans la mise en oeuvre effective de la souveraineté alimentaire, en misant sur l'innovation, l'organisation locale et la valorisation des productions rurales », a-t-elle conclu.