Madagascar: Descente de la Procureure à l'HJRA - « Le dossier sur l'empoisonnement est communiqué aux avocats des parties »

Face à tout ce qu'on dit et médit autour de l'affaire Ambohimalaza, la Procureure de la République (PR) auprès du Tribunal de Première Instance (TPI) d'Antananarivo, Narindra Rakotobe s'est rendue hier, à l'Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona.

Secret de l'instruction

Constater de visu l'état de santé de la « propriétaire » d'anniversaire et de ceux qui sont encore sur leur lit d'hôpital. C'est la raison de la « visite » inopinée à l'HJRA de la PR du TPI de Tana qui n'a rien caché sans tout dévoiler.

« La Justice est tenu par le secret de l'instruction qui est un principe fondamental du droit pénal », persiste et signe la cheffe du Parquet. Apportant ainsi la réplique à ceux qui demandent à ce que les résultats de l'analyse soient rendus publics. Tout ce qu'elle a voulu dire, c'est qu'il s'agit bel et bien d'empoisonnement. « Le dossier est communiqué aux avocats des parties », a-t-elle fait savoir. Non sans laisser entendre que la défense n'a pas non plus le droit de violer le secret de l'instruction. Et d'expliquer aussi la non divulgation de la substance toxique par le souci d'éviter de donner à certains des idées noires.

Eléments à charge

« En dehors du secret de l'instruction, rien n'est caché par rapport à l'affaire Ambohimalaza », réitère la PR auprès du TPI de Tana. Avant d'expliquer que les éléments à charge sont suffisants pour les personnes placées en détention provisoire. « Une fois l'instruction terminée, elles seront jugées au cours d'une audience publique », assure-t-elle. En attendant, elle appelle tout un chacun à ne pas véhiculer de fausses informations visant à accuser à tort autrui et à semer le trouble au sein de l'opinion publique. « La liberté d'expression doit être exercée avec bon sens et sur la base d'informations fondées », selon le maître des poursuites.

Réseaux sociaux

« Il y a des gens qui utilisent l'Intelligence Artificielle et/ou la photoshop pour diffuser des mensonges », fait remarquer la Procureure. Avant de réaffirmer que « les résultats des analyses et des contrôlés effectués attestent qu'il s'agit clairement d'une affaire d'empoisonnement ». Narindra Rakotobe invite tout le monde à laisser la Justice faire son travail dans un climat apaisé et loin de toute pression. Dans une sorte de réquisitoire, la Procureure de déclarer que « ce ne sont pas les réseaux sociaux qui vont se mettre à la place de la Justice ». A l'instar du ministère de la Justice qui laisse les juridictions faire leur travail en toute indépendance et sérénité pour la manifestation de la vérité.