Madagascar: Accident spectaculaire - 12 blessés dans une triple collision à Imerintsiatosika

Un grave accident de la circulation s'est produit en fin d'après-midi du dimanche 13 juillet, vers 17 heures, sur la Route Nationale 1, précisément au point kilométrique 23+950, dans le quartier de Beronono, fokontany Amboara, commune rurale d'Imerintsiatosika, district d'Arivonimamo. Douze personnes ont été blessées dans une violente collision impliquant une voiture Renault 4, une moto et une BMW. Selon les premières informations recueillies sur place, l'accident s'est produit sur un tronçon droit, goudronné et en bon état.

D'après les constatations des gendarmes, la Renault 4, en provenance d'Imerintsiatosika et se dirigeant vers Antananarivo, aurait tenté un dépassement risqué sur la ligne droite. Le conducteur n'aurait pas remarqué l'arrivée d'une moto en sens inverse, qu'il a violemment percutée. Sous la force de l'impact, la moto et ses deux occupants, un homme de 63 ans et un enfant de 10 ans, ont été projetés sur le bas-côté droit de la chaussée.

La Renault 4 a, quant à elle, perdu le contrôle, quitté la route et fini sa course dans un talus à gauche. Une BMW qui suivait la Renault 4 de près n'a pas pu freiner à temps et l'a percutée à son tour. Le véhicule a ensuite quitté la route avant de basculer dans un ravin, où il s'est retrouvé sur le toit.

Le bilan est lourd : douze blessés, dont quatre occupants de la Renault 4 (âgés de 22, 18, 6 et 4 ans), les deux personnes à moto, ainsi que six passagers de la BMW, dont un nourrisson de 1 an, un enfant de 6 ans, et quatre adultes âgés de 25 à 38 ans. Les victimes ont été prises en charge rapidement et transportées d'urgence vers un centre hospitalier pour recevoir les soins nécessaires.

À ce stade, aucun décès n'a été signalé. La brigade de sécurité routière (BSR) d'Arivonimamo, chargée de l'enquête, attribue l'accident à une combinaison de vitesse excessive et de manque de vigilance du conducteur de la Renault 4. Les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances exactes de la collision et d'éventuelles responsabilités supplémentaires.