Madagascar: Travail maritime - Formation tripartite sur les droits des gens de la mer à Antsiranana

Une session de formation organisée par le Conseil national tripartite du travail maritime (CNTTM), autour du thème : « Les droits fondamentaux pour un dialogue social tripartite décent et durable », s'est tenue à Antsiranana, du 7 au 10 juillet dernier.

Cet atelier a réuni un public varié, composé notamment des membres du Conseil régional tripartite du travail maritime local, de médecins inspecteurs chargés du suivi sanitaire des marins, d'étudiants en droit maritime de l'université, ainsi que de représentants de l'Agence portuaire, maritime et fluviale (APMF), de marins, d'acteurs du secteur naval et de responsables de la direction régionale de la Pêche et de l'Économie bleue.

Importance

Selon les organisateurs, l'objectif de cette formation tripartite est de renforcer la connaissance des droits fondamentaux des gens de mer et d'encourager un dialogue social équilibré entre les parties prenantes du secteur maritime. Les échanges ont permis aux participants de mieux comprendre leurs obligations et leurs droits, dans un domaine souvent méconnu malgré son importance économique et sociale.

L'initiative a été saluée unanimement. Les participants se sont dits satisfaits de cette opportunité, qui contribue à améliorer les conditions de travail dans le secteur maritime. La formation s'est conclue par la remise officielle de certificats de participation, attestant les acquis des bénéficiaires.