Madagascar: Vente de faux sujets du Bac - Trois individus incarcérés

Des individus ont déjà été interpellés et incarcérés pour la diffusion de faux sujets du baccalauréat sur diverses plateformes en ligne. L'enquête se poursuit activement, et des mesures draconiennes ont été mises en place avant et pendant la période des examens.

La chasse aux fraudeurs est ouverte ! Les services spécialisés dans la cybercriminalité sont mobilisés pour appréhender les escrocs et les contrefacteurs qui sévissent sur Facebook et WhatsApp pour la vente de faux sujets au baccalauréat. Selon les dernières informations émanant du Dr Behaja Basile, Directeur Général de l'enseignement supérieur auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, quatre personnes ont été arrêtées.

Parmi elles, trois sont déjà en détention, et la quatrième doit comparaître prochainement devant le procureur. "L'enquête se poursuit sur plusieurs comptes, désormais entre les mains de la gendarmerie nationale et de la police nationale", a-t-il indiqué. Ces dernières années, la vente de faux sujets a prospéré sur Facebook, avec des prix oscillant entre 5 000 et 20 000 ariary voire plus. Cette situation perturbe considérablement les candidats, d'où la détermination du gouvernement à protéger l'intégrité de cet examen national crucial.

Mesures drastiques

Pour renforcer la sécurité des sujets du baccalauréat, de nombreuses dispositions ont été prises. Le personnel et le matériel impliqués dans la préparation des épreuves ont été confinés dans un lieu sécurisé, appelé « conclave », depuis le 23 juin et ce, jusqu'au 31 juillet. Durant cette période, aucune communication extérieure n'est autorisée.

À l'intérieur de ce conclave, l'accès aux téléphones portables, livres, propositions de sujets, clés USB et autres dispositifs de stockage de données est strictement interdit. Seuls des ordinateurs neufs, jamais utilisés, sont employés. Toutes les propositions de sujets ont été intégralement modifiées une fois à l'intérieur du conclave.

Le site est placé sous une surveillance policière et de gendarmerie 24h/24, avec des caméras de surveillance. De plus, tous les véhicules transportant les sujets seront équipés de caméras de surveillance, tout comme l'ensemble des centres d'examen. Le Fonds Commun de l'Éducation (FCE) a, par ailleurs, fait don de 208 caméras de surveillance pour superviser le transport et la distribution des sujets.