Madagascar: Raid d'Isalo - La magie du trail à Madagascar aura lieu ce samedi

La prochaine destination des passionnés de course nature sera Ranohira, à l'occasion du Raid d'Isalo, prévu ce samedi 19 juillet 2025. Environ 300 coureurs sont attendus pour cette 18e édition.

Considéré comme l'un des plus beaux sentiers du pays, le Parc national de l'Isalo accueille, une nouvelle fois, le Raid d'Isalo, un événement emblématique qui s'impose désormais comme un rendez-vous incontournable dans le calendrier des traileurs malgaches. Chaque année, il attire des amateurs de trail venus de tous horizons. Organisé par Randomada, le Raid d'Isalo propose plusieurs formats de course : 3 km, 15 km, 25 km et 45 km, adaptés à tous les niveaux, avec une course spéciale dédiée aux enfants.

Ce concept inclusif favorise l'accès au sport tout en offrant aux plus expérimentés un terrain de jeu exigeant. Cette année, plus de 300 coureurs sont attendus, en provenance de Madagascar, La Réunion, Maurice, France, Europe et des États-Unis, confirmant le rayonnement international de l'événement.

Au-delà du défi physique, le Raid d'Isalo se distingue par son cadre exceptionnel. Les participants évolueront au coeur du parc, entre massifs de grès sculptés, canyons profonds, piscines naturelles et une biodiversité remarquable. Le trail devient ainsi une immersion totale dans l'environnement préservé du sud-ouest malgache.

Face à l'envergure de l'événement, la sécurité constitue une priorité. À ce sujet, Jean-Marie Daval, fondateur de Randomada, assure que toutes les mesures sont prises pour garantir le bon déroulement de la course. L'événement est soutenu par de nombreux partenaires de renom, tels que Madagascar National Parks, Relais de la Reine, Motel d'Isalo, Jardin du Roy, avec le concours actif de la mairie de Ranohira. Tous partagent une volonté commune de valoriser le patrimoine malgache à travers le sport, tout en promouvant la préservation de l'environnement.