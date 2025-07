Madagascar: Scoutisme - Plus de 300 éclaireuses au camp « Am-pitia »

Plus de 300 jeunes éclaireuses âgées de 6 à 12 ans, appelées « Voronkely », ont pris part à un grand camp baptisé « Am-pitia » au Collège Théologique d'Ivato. Cette rencontre, organisée par la branche Mpanazava d'Analamanga Andrefana, marquait les 60 ans de cette unité de jeunesse féminine.

Réparties en six groupes : Ankarana, Isalo, Masoala, Makay, Tsaratanana et Mikea, les participantes provenaient de 32 districts. Encadrées par plus de 50 cheftaines et une trentaine de responsables régionaux, les « Voronkely » ont vécu, pendant quatre jours, sous le thème biblique : "Aimez-vous sincèrement et faites du bien à tous » (1 Pierre 4:8b et Galates 6:10b).

Lors de la cérémonie officielle, Fy Andrianarison (Pompa Miokitra) marraine de l'événement, a rappelé deux principes fondamentaux des Voronkely : l'amour fraternel et l'obéissance aux aînés. Elle a invité les jeunes à cultiver la bienveillance envers leurs camarades et au sein de toute la communauté Mpanazava d'Analamanga Andrefana.