Ile Maurice: Nominés politiques - L'impartialité en question

Ils ont une couleur politique et ont été nommés dans les conseils d'administration d'institutions publiques et paraétatiques. Certains affirment s'être retirés de la vie politique active, mais la question demeure : peut-on réellement rester impartial dans l'exercice de fonctions à haute responsabilité tout en étant engagé politiquement ? Alors que le gouvernement nomme fréquemment des personnalités issues de ses propres rangs, cette pratique soulève des interrogations sur la capacité à concilier appartenance partisane et devoir de neutralité. Entre cadres légaux et exigences éthiques, la frontière entre gestion publique et militantisme reste floue.

Iqbal Calcateea, Chairperson du Mauritius Sports Council

Lors de la séance parlementaire du 8 juillet, le député Franco Quirin a interrogé le ministre de la Jeunesse et des Sports sur la présence de «politiciens engagés activement» au sein du conseil d'administration du Mauritius Sports Council (MSC). Le ministre Deven Nagalingum a confirmé que le Chairperson du MSC, Iqbal Calcateea - nommé par le ministre lui-même - est bien un homme politiquement actif : «He is an active politician, yes.»

Face à cette réponse, le député Quirin a rappelé que la Sports Act interdit aux dirigeants de fédérations sportives de faire de la politique active, et s'est interrogé sur l'application de cette règle au MSC. Le ministre a précisé qu'un avis juridique émis par le bureau de l'Attorney General affirme que la nomination respecte les lois en vigueur, notamment la Local Government Act : «À la lumière de la disposition ci-dessus, le Chairperson et les membres du MSC sont éligibles pour se porter candidats aux prochaines élections, c'est-à-dire qu'un conseiller peut être nommé Chairperson.»

Amita Boolauky, Directrice de la Private Secondary Education Authority

Directrice de la Private Secondary Education Authority, Amita Boolauky détient un MSc en administration et technologie de l'éducation et cumule plus de 30 ans d'expérience dans le secteur éducatif. Elle est également connue pour son rôle de présidente de la Women's League du Parti travailliste. Contactée, elle précise qu'elle s'est retirée de la vie politique : «J'ai déjà soumis ma démission au secrétaire du parti. Je ne fais plus de politique.»

Nishta Jooty-Needroo, CEO du Sugar Investment Trust

Nishta Jooty-Needroo, Chief Executive Officer (CEO) du Sugar Investment Trust (SIT), est titulaire d'un master en ingénierie de la santé, d'un MBA et d'un LLB. Elle possède plus de 17 ans d'expérience à l'international dans les secteurs pharmaceutique, de la gestion et du développement commercial.

Candidate de l'Alliance nationale en 2019 dans la circonscription n°16, elle déclare aujourd'hui : «Depuis ma nomination, toutes mes activités politiques sont en pause. Je ne participe à aucun événement politique. C'est normal, logique et moral de ne pas faire de politique quand on occupe un poste comme celui de CEO du SIT.» Elle ajoute cependant participer uniquement à des activités à but social.

Rigg Needroo, Chairperson du Board of Trustees du SSR Botanic Garden

Chairperson à temps partiel du Board of Trustees du Sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR) Botanic Garden, Rigg Needroo est titulaire d'un diplôme postgraduate en Business Management et possède une solide expertise en jardinage et aménagement paysager. Il est aussi connu pour avoir été actif au sein du Parti Travailliste. Contacté, Rigg Needroo nous confirme qu'il a pris un congé politique dans le cadre de ses fonctions : «Tout à fait, j'ai pris un congé politique, car ce que nous faisons ici doit être indépendant, sans aucun lien politique.»

Pradeep Peetumber, Chairperson du Central Water Board

Chairperson à temps partiel du Central Water Board, Pradeep Peetumber détient un BA et un PGCE. Il a été Chairman du Conseil de district de Moka-Flacq (1988-1989), de la Mauritius Housing Company (1996-2000), et député de l'Assemblée nationale en 2005 et 2010 sous la bannière travailliste.

Tejanand Dewoo, Chairperson du Price Observatory Committee

À la tête du Price Observatory Committee, Tejanand Dewoo est détenteur d'un BSc en mathématiques, d'un PGCE, d'un MSc en gestion des ressources humaines et d'un MA en éducation. Ancien proviseur au Bocage, il a aussi été maire de Curepipe sous la bannière du Parti travailliste, président de l'Agricultural Marketing Board, et «election agent» pour son fils, Shakti Dewoo, candidat travailliste aux municipales de 2025.

Ananda Rajoo, Chairperson de la Beach Authority

Chairperson à temps partiel de la Beach Authority, Ananda Rajoo a été conseiller municipal du Mouvement militant mauricien (MMM) et maire de Curepipe. Il occupe actuellement le poste de Senior Advisor au ministère de l'Environnement.

Shameem Cadam Ally, Managing Director de la NSLD

Shameem Cadam Ally, Managing Director de la New Social Living Development Ltd (NSLD), est un ancien conseiller municipal de Port-Louis et membre du Parti travailliste.

Shaad Chellapermal, Chairperson du National Youth Council

Chairperson à temps partiel du National Youth Council, Shaad Chellapermal est titulaire d'un Bachelor en photographie et d'un master en droits de l'homme et relations internationales. Il a également été porte-parole de Jeunesse militante, l'aile jeune du MMM.

Selvanaden Mootoosamy, Chairperson du Sugar Industry Labour Welfare Fund Committee

Chairperson à temps partiel du Sugar Industry Labour Welfare Fund Committee, Selvanaden Mootoosamy a été membre du MMM dans la circonscription n°1.

Ham Sharma Kowlessur, Chairperson du Road Transport Advisory Board et du Board of the Taxi Operators Welfare Fund

Chairperson à temps partiel du Road Transport Advisory Board et du Board of the Taxi Operators Welfare Fund, Ham Sharma Kowlessur a été élu en tête de liste dans le ward 4 à Port-Louis lors des élections municipales de 2025. Il faisait partie des candidats de l'Alliance du changement.

Aslam Adam Hossenally, Chairperson de SME Mauritius

Chairperson à temps partiel de SME Mauritius Ltd, Aslam Adam Hossenally est l'actuel lord-maire. Il a été élu dans le ward 5 à Port-Louis lors des élections municipales de 2025.