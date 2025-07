Ile Maurice: Finales Inter-Collèges 2025 - Le sport réunit plus de 11 000 jeunes à Côte d'Or

Les finales de la Compétition Inter-Collèges 2025, organisée conjointement par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et le Ministère de l'Éducation et des Ressources humaines, ont officiellement débuté aujourd'hui au Complexe Sportif National de Côte d'Or.

Cette grande manifestation rassemble 11 357 élèves issus de 155 collèges de Maurice et Rodrigues, autour de cinq disciplines sportives : athlétisme, badminton, football, volleyball et tennis de table. Les compétitions se tiendront du 14 au 18 juillet 2025.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence du Ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Darmarajen Nagalingum ; du Ministre de l'Éducation et des Ressources humaines, Dr Mahend Gungapersad ; de la Ministre junior de la Jeunesse et des Sports, Mme Eileen Karen Lee Chin Foo Kune-Bacha, ainsi que d'autres dignitaires et hauts fonctionnaires.

Le programme comprenait un défilé des collèges participants, le serment des athlètes et officiels, une démonstration de Taekwondo et des performances culturelles.

Lors de son allocution, le ministre Nagalingum s'est réjoui du retour de cette compétition après une longue pause, soulignant son engagement à promouvoir la culture sportive chez les jeunes. Il a insisté sur le rôle crucial du sport dans le renforcement de l'unité nationale et la lutte contre le fléau de la drogue, citant notamment l'initiative «Anou Transform Nou Landrwa» destinée à apporter des changements positifs dans les localités confrontées à des défis sociaux.

Le ministre a aussi adressé ses voeux de succès aux participants, exprimant l'espoir de voir se multiplier de telles compétitions à l'avenir.

S'adressant aux élèves, le ministre Gungapersad a rappelé que ces rencontres sont essentielles pour inculquer discipline, respect mutuel et esprit d'amitié chez les jeunes. Il a salué l'enthousiasme et la ferveur manifestés par les élèves et leurs supporters.

Les premiers matchs de football ont commencé juste après la cérémonie d'ouverture, sous les encouragements chaleureux des spectateurs.