Ile Maurice: 100 ans de vie, d'histoire et de sagesse - Idriss Rumjaun à l'honneur

M. Idriss Rumjaun a célébré ses 100 ans le 12 juillet 2025 lors d'une cérémonie officielle organisée au Social Welfare Centre de Caroline, à Bel Air Rivière Sèche. L'événement s'est tenu en présence du ministre de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale, Ashok Kumar Subron, des députés Chetan Anand Baboolall et Mohamed Reza Saumtally, ainsi que des membres de sa famille et amis.

À cette occasion, le centenaire a été honoré par plusieurs présents du ministère : un bouquet de fleurs, une médaille de centenaire, un certificat, un chèque de Rs 26 203, et un ventilateur. Il a également reçu un téléphone spécial offert par Mauritius Telecom. Le Senior Citizens Council lui a remis un écusson, une serviette de bain, une serviette de main et une carte d'anniversaire, tandis que le National Solidarity Fund lui a offert un chèque de Rs 10 000.

Né le 12 juillet 1925, M. Rumjaun a grandi à Caroline. Il a travaillé comme laboureur au domaine sucrier de Beau Plan, tout comme son épouse, Bibi Hazerah Carrim, qu'il a religieusement épousée en 1949. Père de quatre enfants, il est aujourd'hui entouré d'une vaste descendance : 17 petits-enfants, 25 arrière-petits-enfants et 4 arrière-arrière-petits-enfants.

Malgré la perte de la vue et des problèmes de mobilité, M. Rumjaun conserve une attitude positive. Il aime écouter la radio, manger sainement - surtout des légumes, de la viande fraîche et des snacks locaux - et se montre reconnaissant envers sa famille. Il attribue sa longévité à sa foi profonde, son hygiène de vie et le soutien constant de ses proches. Un médecin du ministère lui rend également visite régulièrement à domicile.