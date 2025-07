Ile Maurice: Affaire Gurroby - La difficile piste du DCP dans la réclamation du «Reward Money»

L'affaire de Reward Money, déjà explosive, connaît de nouveaux développements. Un inspecteur de police actuellement affecté au National Security Service (NSS), autrefois considéré comme le protégé - le «blue-eyed boy» - du Deputy Commissioner of Police (DCP) lorsqu'il était à l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), a été interrogé par la Financial Crimes Commission (FCC), le 3 juillet. Il est soupçonné d'avoir perçu Rs 500 000 afin de les remettre au DCP, dans le cadre de cette affaire dans laquelle l'assistant commissaire de police (ACP), Lilram Deal, a été arrêté.

Selon l'enquête, c'est l'ACP Deal lui-même qui aurait livré le nom de l'inspecteur aux enquêteurs, l'accusant d'avoir récupéré personnellement cette somme. Mais, face aux autorités, l'inspecteur aurait nié catégoriquement ces allégations, arguant que l'argent en question avait été remis en espèces et qu'aucune preuve ne montre qu'il en a été le bénéficiaire.

Ironie du sort, malgré cette affaire qui fait grand bruit, cet inspecteur a été sélectionné pour participer à un prestigieux cours sur la stratégie de lutte contre le terrorisme en Inde, du 7 au 18 juillet 2025. Il a été jugé médicalement apte à voyager, selon un document signé par un médecin de la police, daté du 16 juin. Il s'avère qu'il ne serait guère inquiété dans cette affaire.

Stratégies

L'inspecteur concerné jouissait de la confiance du DCP, notamment pour son rôle supposé dans l'arrestation des frères Gurroby en 2021 et le démantèlement de ce puissant réseau de drogue. Des stratégies auraient été mises en place entre le DCP et l'ACP Deal concernant la réclamation du Reward Money lié à cette importante saisie.

Pour rappel, l'ACP Deal dirigeait alors l'unité antiterroriste et aurait obtenu des informations clés concernant le réseau de trafic de drogue des Gurroby, qui planifiait une importante opération de transport de stupéfiants.

Démarches par l'ex-CP Dip

Alors que l'enquête de l'ADSU sur la saisie de 136 kilos d'héroïne dans le port - connue comme l'affaire Kistnah -, en mars 2017, est toujours en cours, le DCP s'est retrouvé au centre d'une enquête délicate menée par la FCC dans le cadre d'une demande de Reward Money relative à cette affaire. Toutefois, dans le cadre de la saisie de Pointe-aux-Canonniers, le DCP s'était abstenu à l'époque de déposer une demande pour la prime y relative, laissant l'ACP Lilram Deal faire les démarches auprès du commissaire de police (CP) Anil Kumar Dip.

De surcroît, le DCP aurait utilisé Deal comme intermédiaire pour réclamer les récompenses, préférant rester en retrait. Une version des faits avance que le DCP de l'époque, en raison de sa mésentente avec le CP, avait délégué à Deal la tâche de réclamer le Reward Money de l'affaire Gurroby. Deal aurait ainsi signé et encaissé un chèque versé sur un compte bancaire conjoint avec son épouse.

Deal aurait ensuite retiré Rs 500 000 en liquide, somme qu'il affirme avoir remise à l'inspecteur concerné. Mais aucune preuve tangible ne permet de démontrer cette remise en main propre. De plus, une somme de Rs 4,5 millions retrouvée sur ce compte est désormais soupçonnée d'être issue de primes perçues dans huit affaires différentes, selon la FCC. L'ACP Deal est désormais poursuivi sous une accusation provisoire de blanchiment d'argent et doit comparaître devant le tribunal de Port-Louis le 17 juillet.

Hospitalisé depuis samedi pour des douleurs sciatiques, Deal ne fait plus l'objet d'une objection de la FCC concernant sa libération sous caution. Son état de santé semble s'améliorer, et il pourrait quitter l'hôpital prochainement.

Question au PM

Ce mardi 15 juillet, lors de la Prime Minister's Question Time, le député rouge Farhad Aumeer interpellera le Premier ministre. Il demandera notamment si une enquête administrative a été ouverte concernant les allégations de détournement de Reward Money et si un nouveau système plus transparent et responsable est envisagé pour éviter les abus futurs.