Soudan: Président du CST félicite le Président Turc à l'occasion de la Journée de la Démocratie et de l'Unité Nationale

Le président du Conseil Souverain de Transition le Général Abdel Fattah Al-Burhan a adressé un message de félicitations à Son Excellence le président turc Recep Tayyip Erdoğan, président de la République soeur de Turquie, à l'occasion de la Journée de la démocratie et de l'unité nationale.

Dans son message, le président du Conseil de souveraineté a exprimé ses sincères félicitations et ses meilleurs voeux de santé et de bonheur à Son Excellence le président turc Erdoğan, ainsi que de progrès et de prospérité au peuple turc frère, à l'occasion de cette journée mémorable au cours de laquelle le peuple turc a marqué des positions héroïques dans la défense de sa volonté libre et de son choix démocratique.

Le général Al-Burhan a souligné que cette occasion historique incarne un modèle inspirant de cohésion entre la direction et le peuple, affirmant au monde entier que la volonté des peuples est invincible, et que les patries ne peuvent être protégées que par l'unité de leurs fils et leur conscience des dangers qui menacent la stabilité et la sécurité.

Le président du Conseil de souveraineté a également souligné la profondeur et la solidité des relations bien ancrées entre les deux pays, exprimant le souhait du Soudan de renforcer les liens de coopération bilatérale afin de servir les intérêts et les aspirations des deux peuples frères en matière de sécurité, de développement et de prospérité.