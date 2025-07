Ile Maurice: La Beach Authority tire la sonnette d'alarme

Malgré les actions entreprises par les autorités, des travaux de construction illégaux se poursuivent sur la plage publique de Tamarin. Lors de plusieurs visites récentes, des fonctionnaires de la Beach Authority ont constaté que le chantier, initialement repéré en juillet 2024, progresse en dépit des avertissements et des procédures engagées.

Pour rappel, cette construction avait été identifiée lors d'une inspection effectuée en juillet 2024. Les autorités avaient alors constaté qu'aucune autorisation n'avait été délivrée, comme l'exigent les Beach Authority (Use of Public Beach) Regulations de 2004.

L'affaire avait été signalée au ministère des Terres et du Logement ainsi qu'au poste de police de Rivière-Noire. Le 1er juillet 2025, une Notice of Contravention a été affichée par la Beach Authority, conformément à l'article 18 de la Beach Authority Act de 2002. Le ministère des Terres et du Logement a également notifié les contrevenants, en se fondant sur l'article 24(3) de la Pas Géométriques Act.

Face à cette situation, la Beach Authority rappelle qu'aucune construction ne peut être entreprise sur une plage publique sans son autorisation écrite. Elle lance un appel au public à respecter les règlements en vigueur, dans un esprit de responsabilité, afin de préserver ces espaces partagés et d'en faire des lieux accueillants pour tous.

Les constructions non autorisées risquent non seulement de dénaturer le littoral, mais aussi de porter atteinte à l'environnement fragile des plages, en perturbant les écosystèmes côtiers et en restreignant l'accès du public à ces zones.