Ile Maurice: Les passagers de la CNT expriment leur mécontentement

Depuis plusieurs semaines, les usagers réguliers des lignes 197 (Chemin-Grenier-Port-Louis) et 6A (Chemin-Grenier-Curepipe) de la Compagnie nationale de transport (CNT) ne cachent plus leurs frustrations face à une série de problèmes récurrents affectant leur quotidien. Entre pannes fréquentes, retards, manque d'autobus le matin, et arrêts non respectés, la situation devient de plus en plus insoutenable pour eux.

Les témoignages recueillis montrent une insatisfaction grandissante. Marie, une mère de famille, qui utilise la ligne 197 pour se rendre au travail, déplore qu'il «arrive souvent que le bus tombe en panne au beau milieu du trajet. Je suis souvent en retard au bureau car je dois attendre le prochain bus pendant des heures».

Jean-Pierre, un autre usager, ajoute que «les bus ne sont pas à l'heure. Il y a des matins où je n'ai pas vu de bus pendant une heure, ce qui complique toute ma journée.»

Les problèmes ne s'arrêtent pas là. De nombreux passagers signalent que les autobus, surtout aux heures de pointe, sont souvent remplis ou ne s'arrêtent pas à l'arrêt, laissant ainsi plusieurs voyageurs sur le carreau. «Je suis déjà restée plusieurs fois à attendre à l'arrêt parce que le bus est passé sous mon nez sans s'arrêter», confie Sophie, une étudiante. La situation devient critique, en particulier pour ceux qui comptent sur ces transports pour leurs déplacements essentiels.

Face à cette situation, le directeur général de la CNT, Harvin Soonarane, s'est dit au courant de ces problèmes. «Je suis pleinement conscient des difficultés rencontrées par les passagers. Je tiens à rassurer tout le monde : nous travaillons activement pour trouver des solutions. Je me suis engagé à améliorer la situation, mais cela prendra un peu de temps.»

Harvin Soonarane a également précisé que des mesures correctives seront mises en place prochainement, notamment en renforçant la maintenance des véhicules et en augmentant la fréquence des bus aux heures de pointe. Les usagers espèrent que ces efforts porteront rapidement leurs fruits pour retrouver un service fiable et ponctuel.

En attendant, la patience reste de mise pour ceux qui dépendent quotidiennement de la CNT pour leurs déplacements.