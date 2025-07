Cote d'Ivoire: Insertion professionnelle - Une initiative pour propulser les jeunes talents musicaux ivoiriens lancée

L'opérateur de téléphonie mobile, Orange Côte d'Ivoire et Sony music ont scellé un partenariat stratégique visant à découvrir, former et promouvoir la nouvelle génération d'artistes ivoiriens prometteurs. Ce, à travers le projet Orange musique talent.

Lancée officiellement le 10 juillet 2025, cette initiative marque le début d'une résidence artistique. Une période pendant laquelle un artiste ou un groupe d'artistes, est accueilli dans un lieu pour travailler sur un projet de création intensive destinée à accompagner l'émergence de jeunes talents sur la scène musicale nationale et internationale.

Le projet Orange Musique Talent culminera le 16 août 2025 avec un grand festival. Les six finalistes se produiront sur scène, chacun présentant un single produit durant la résidence, marquant ainsi une étape majeure dans leur parcours artistique.

Ce partenariat s'inscrit dans l'ambition de cette entreprise qui est de faire de la musique un moteur d'insertion, de professionnalisation et d'innovation. Cette initiative est en phase avec plusieurs actions gouvernementales visant à structurer l'industrie culturelle du pays, notamment un fonds d'un milliard de Fcfa lancé en mai 2024 pour soutenir les projets culturels portés par la jeunesse.

Le programme, démarré en avril 2025, a pour objectif de structurer l'industrie musicale en Côte d'Ivoire et d'offrir des perspectives professionnelles concrètes aux artistes émergents. Steve Fayomi, directeur de la communication d'Orange Côte d'Ivoire, a souligné : « Il ne s'agit pas d'un concours de karaoké, mais d'un vrai programme de détection et d'accompagnement de talents ». « Nous voulons structurer l'industrie musicale en Côte d'Ivoire et en être les pionniers », a-t-il précisé.

Sur près de 4 000 candidatures reçues, douze jeunes artistes ont été sélectionnés pour participer à la résidence artistique.

Pendant deux semaines, ces talents bénéficieront d'un encadrement intensif couvrant des cours de chant, des formations musicales, l'expression scénique, ainsi qu'une préparation physique et mentale.

L'accord avec Sony Music prévoit un accompagnement professionnel pour les six meilleurs talents issus de cette résidence. Le lauréat aura l'opportunité de produire un Ep (Extended play), un format musical plus court qu'un album sous le label Sony, garantissant des enregistrements de haute qualité et une visibilité accrue sur les plateformes internationales.