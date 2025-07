Cote d'Ivoire: ASCOM 2025 - La Fondation SIFCA et SANIA sacrées championnes de la responsabilité et de l'excellence de marque

C'est une double consécration pour le Groupe SIFCA ! Lors de la 12e édition des AS de la Communication (ASCOM), tenue le 10 juillet 2025, au sein de l'espace CRRAE-UEMOA au Plateau, la Fondation SIFCA et la société SANIA ont été distinguées par deux Grands Prix prestigieux, récompensant respectivement leur engagement sociétal et la force de leur image de marque.

Placée sous le thème « Les talents, levier majeur de performance », cette édition 2025 des ASCOM, rendez-vous incontournable de la communication et du marketing en Côte d'Ivoire, a vu la Fondation SIFCA recevoir le Grand Prix de la Responsabilité sociale et environnementale. Un prix qui vient saluer son action multiforme dans quatre domaines majeurs : l'éducation, l'environnement, le sport & la santé, ainsi que l'autonomisation des femmes.

De son côté, SANIA, filiale du Groupe SIFCA spécialisée dans la production et la commercialisation d'huile raffinée, de margarine, de savon, de riz et de produits industriels dérivés, s'est vu attribuer le Grand Prix des Marques, récompensant sa puissance industrielle et la cohérence de sa stratégie de communication.

Les trophées ont été reçus, respectivement, par Mme Patricia Pesson, Responsable des Opérations à la Fondation SIFCA, et Mme Lath Laetitia Ohouo, Cheffe du Département Développement Durable chez SANIA.

Ce doublé vient conforter la position du Groupe SIFCA en tant qu'acteur majeur du développement durable en Côte d'Ivoire. Une dynamique déjà amorcée en 2018, lorsque le Groupe s'était vu attribuer le Prix de la communication institutionnelle, alors réceptionné par Mme Henriette Gomis Billon, actuelle Secrétaire Générale de la Fondation SIFCA.

À travers ces distinctions, le Groupe SIFCA confirme sa vision d'une industrie responsable, innovante et solidaire, portée par des équipes engagées au service des communautés et du progrès.