Cote d'Ivoire: Simon Adingra - « Pourquoi j'ai signé à Sunderland»

L'international ivoirien, Simon Adingra, est, depuis mercredi, un nouveau joueur de Sunderland, le club promu en Premier League cette saison. Une destination inattendue. Mais dans son premier entretien en tant que nouveau joueur des Black Cats, il a donné les raisons de son choix.

L'ambition et la vision du club l'ont convaincu, selon lui. « J'ai discuté avec le manager et le propriétaire, et ils ont manifesté leur intérêt. J'ai donc décidé de rejoindre le projet », a déclaré Adingra. Si certaines rumeurs l'envoyaient hors d'Angleterre, l'ailier ivoirien a estimé vouloir poursuivre ce rêve d'évoluer dans l'un des championnats les plus relevés au monde.

« La Premier League était mon rêve depuis mon enfance ; je vis mon rêve. Aujourd'hui, je suis ici à Sunderland », a-t-il fait savoir. L'autre facteur à avoir fait également penché la balance, Amad Diallo qui est un ancien pensionnaire du club. « Je connais très bien Amad grâce à son expérience en équipe nationale. Et il m'a parlé de l'importance de ce club», a-t-il déclaré. Moins utilisé la saison dernière à Brighton, Adingra a un défi à relever à Sunderland. Il doit s'imposer rapidement et améliorer son temps de jeu. Le joueur de 23 ans en est conscient. «J'ai hâte de faire connaissance avec mes coéquipiers et de commencer. C'est un plaisir d'être ici. J'espère que nous accomplirons de grandes choses ensemble. C'est un grand défi d'affronter de grandes équipes et de grands joueurs, et c'est un championnat formidable », a-t-il ajouté. Invité à présenter ses atouts aux supporters de son nouveau club, l'international ivoirien a dit ceci :

«Je suis un adepte du dribble, de la vitesse, des buts et des passes décisives. »

Simon Adingra a rejoint le Sunderland Afc en provenance de Brighton, devenant ainsi la sixième recrue des Black Cats lors d'un mercato estival chargé.