Ile Maurice: Rajesh Bhagwan - «J'exprime toute ma solidarité envers mon collègue Shakeel Mohamed»

«Quand les autorités agissent dans l'intérêt du bien commun, des pyromanes en herbe sautent sur l'occasion pour verser de l'huile sur le feu et pour s'en prendre au ministre responsable. Je condamne sans réserve cette démarche et j'exprime toute ma solidarité envers mon collègue Shakeel Mohamed, ministre du Logement et des terres, qui a été injustement pris pour cible.»

C'est dans ces termes que Rajesh Bhagwan, ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, a voulu, à travers un communiqué, apporter son soutien à Shakeel Mohamed à la suite des polémiques survenues sur les réseaux sociaux concernant les décisions prises par le ministère du Logement et des Terres au sujet des constructions illégales sur les plages publiques, notamment à Tamarin.

Rappelons que lors d'une conférence de presse mardi dernier, Shakeel Mohamed avait démenti les informations selon lesquelles son ministère avait donné des instructions pour démolir un kalimaye à Tamarin. Il avait appelé à mettre fin à toute dérive communale sur cette affaire. Le ministre Bhagwan a une nouvelle fois rappelé que les plages de l'île, essentielles pour le loisir et la vie sociale, sont menacées par l'érosion côtière due au changement climatique et aux activités humaines non durables.

Des violations des règlements, comme la pollution et la construction illégale, sont préoccupantes. Il fait donc un appel pressant à tous nos compatriotes «pour protéger et préserver nos plages publiques ainsi que pour les garder comme un lieu de convivialité et de respect de d'autrui. En tant que gouvernement responsable, nous agissons tous dans l'intérêt des Mauriciens indépendamment de leur appartenance religieuse.»

Le communiqué du ministre Bhagwan fait suite à un autre communiqué de la Beach Authority, émis le 11 juillet. La Beach Authority, qui relève du ministère de l'Environnement, supervise 145 plages publiques en vertu de la Beach Authority Act de 2002. L'article 13(1) interdit la construction ou l'installation de structures sur les plages publiques sans l'autorisation écrite de la Beach Authority.

En juillet 2024, des inspections menées sur la plage publique de Tamarin ont révélé des constructions non autorisées. Ce fait a été rapporté au ministère du Logement et des terres et à la police de Rivière-Noire. Malgré cela, les constructions se sont poursuivies, en violation de la réglementation.

Le 1er juillet 2025, un «avis de contravention» a été émis par la Beach Authority et les contrevenants ont été notifiés en vertu de l'article 24(3) de la loi sur les pas géométriques. La Beach Authority exhorte au respect des lois visant à protéger les plages publiques et sollicite la coopération du public afin de maintenir un environnement respectueux et agréable.