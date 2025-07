Ethiopie: MSF publie les conclusions d'une enquête interne sur l'assassinat de trois membres de son personnel dans le Tigré en 2021

communiqué de presse

Médecins Sans Frontières (MSF) publie les conclusions d'une enquête interne sur le meurtre brutal de trois membres de son personnel - María Hernández Matas, Tedros Gebremariam Gebremichael et Yohannes Halefom Reda - dans le centre du Tigré, en Éthiopie, le 24 juin 2021. Le rapport confirme que les trois travailleurs humanitaires ont bien été assassinés, de manière ciblée, alors qu'ils étaient clairement identifiés. Il établit aussi qu'un convoi des Forces de défense nationale éthiopiennes (ENDF) était présent, au moment de l'attaque, sur la route où se trouvait le personnel de MSF.

Absence de rapport officiel

María, Tedros et Yohannes travaillaient avec MSF pour fournir des soins médicaux dans la région du Tigré, touchée par un conflit entre 2020 et 2022. Le 24 juin 2021, ils se rendaient, à bord d'un véhicule MSF clairement identifié, dans un village proche de la ville d'Abi Adi, dans le centre du Tigré, afin d'y transférer des patients qui avaient été blessés lors de combats. Leur véhicule a été intercepté et ils ont été tués au cours de ce trajet.

Quatre ans plus tard, MSF n'a toujours pas reçu d'explications convaincantes sur cette attaque, malgré des tentatives continues de dialogue avec la République fédérale démocratique d'Éthiopie (FDRE) et le Front populaire de libération du Tigré (TPLF) - dont chacune des forces étaient présentes dans la zone de conflit élargie.

« Malgré les assurances répétées des autorités éthiopiennes qu'une enquête était en cours, ni MSF ni les familles des victimes n'ont reçu de réponses crédibles », déclare Paula Gil, présidente de MSF Espagne.

« En l'absence de tout rapport officiel, nous avons une obligation morale envers notre personnel et les familles de nos collègues décédés de rendre publiques nos propres conclusions - une étape nécessaire pour faire la lumière sur un meurtre brutal qui ne doit pas être ignoré ou enterré », ajoute Paula Gil.

Convoi des forces éthiopiennes

Immédiatement après l'attaque, MSF a lancé une enquête interne - une pratique habituelle après tout incident critique. Les éléments de l'enquête confirment une attaque intentionnelle et ciblée. Les victimes - qui portaient toutes des gilets blancs clairement marqués du logo de MSF et voyageaient dans un véhicule arborant le logo et le drapeau de MSF - ont été abattues de plusieurs balles à bout portant, alors qu'elles faisaient face à leur agresseur. Leurs corps ont été retrouvés à 400 mètres de leur véhicule, qui était brûlé et criblé de balles.

« Ce n'est pas le résultat de tirs croisés, ni d'une tragique erreur. Nos collègues ont été tués dans ce qui ne peut être que décrit comme une attaque délibérée », ajoute Paula Gil.

Le rapport interne de MSF a également clairement établi qu'un large convoi des forces éthiopiennes en retraite se dirigeait vers le sud sur le même tronçon de route emprunté par l'équipe de MSF le jour de l'attaque. Ceci a été corroboré par de multiples sources publiques, dont des comptes-rendus de médias et des images satellites en open source, ainsi que par plusieurs témoins civils.

Au-delà de la présence confirmée de l'armée éthiopienne dans la région, il reste à clarifier l'étendue et la nature de leur implication dans l'attaque. MSF a reçu des témoignages - y compris de civils voyageant avec le convoi de l'armée à divers titres - qui impliquent directement les soldats éthiopiens dans l'attaque. Un témoin a rapporté avoir entendu un échange radio au cours duquel un commandant des ENDF a donné l'ordre de « tirer » sur une voiture blanche qui s'approchait et de « les éliminer ».

Impunité

Depuis 2021, MSF a participé à plus de 20 réunions de haut niveau avec des responsables du gouvernement éthiopien et a soumis de nombreuses demandes officielles pour une enquête crédible et transparente.

« Au cours des quatre dernières années, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour nous engager de manière constructive avec les autorités éthiopiennes, notamment en partageant avec le ministère de la Justice les éléments et les conclusions de notre enquête interne à plusieurs reprises entre novembre 2021 et octobre 2023 », déclare Paula Gil.

« Le rapport de MSF démontre clairement qu'il était - et qu'il reste - possible d'établir les faits relatifs à l'incident. Compte tenu de ces éléments et des informations étayées confirmant la présence des ENDF au moment de l'attaque, il est inadmissible que les autorités éthiopiennes n'aient pas réussi à partager les conclusions d'une enquête achevée. Nous ne pouvons que conclure à une absence de volonté politique suffisante », déclare Paula Gil.

MSF rend cette enquête interne publique non seulement par obligation morale, mais aussi pour exiger que les auteurs de telles attaques rendent des comptes et que les gouvernements protègent les travailleurs humanitaires et les structures médicales. Tandis que ces attaques se multiplient dans le monde entier, les États négligent de plus en plus leur devoir d'enquêter sur les violations du droit international humanitaire et de poursuivre les auteurs, et la communauté internationale détourne le regard.

L'assassinat brutal de María, Tedros et Yohannes est un cas emblématique des dangers auxquels sont confrontés les travailleurs humanitaires.

« María, Tedros et Yohannes ont perdu la vie en aidant des personnes en situation de crise. Nous pensons à eux tous les jours. Leur assassinat ne doit pas être oublié ou passé sous silence. MSF espère qu'en recherchant la vérité sur ce crime, nous pourrons contribuer à créer un environnement plus sûr pour les humanitaires, non seulement en Éthiopie, mais aussi dans les zones de conflit du monde entier », déclare Paula Gil.

Rapport MSF : enquête interne sur le meurtre de María Hernández Matas, Tedros Gebremariam Gebremichael et Yohannes Halefom Reda - dans le centre du Tigré, en Éthiopie, le 24 juin 2021. Juin 2025 - English version

Executive summary rapport MSF : enquête interne sur le meurtre de María Hernández Matas, Tedros Gebremariam Gebremichael et Yohannes Halefom Reda - dans le centre du Tigré, en Éthiopie, le 24 juin 2021. Juin 2025 - English version