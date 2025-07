Sénégal: Le président Diomaye Faye calme le jeu après les critiques du Premier ministre Sonko

Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye calme le jeu. « Je n'ai aucun conflit avec le Premier ministre », a-t-il affirmé. Après de vives critiques formulées la semaine dernière par son Premier ministre Ousmane Sonko sur sa façon de gérer le pays, le président a profité lundi 14 juillet d'une cérémonie avec des représentants de la société civile et de la présentation des conclusions du dialogue national sur le système politique pour faire une mise au point et rassurer les Sénégalais sur l'absence de tensions à la tête de l'État.

« Certains pourraient penser que j'ai des divergences avec le Premier ministre », a affirmé Bassirou Diomaye Faye, avant de répondre lui-même par la négative. « Non ! Comme Ousmane Sonko l'a dit lui-même, il est mon ami. On n'a aucun conflit », a-t-il ajouté.

Ces déclarations ont été faites lors de la présentation des conclusions du dialogue national avec la société civile ce lundi et ont été reprises sur tous les médias comme pour éteindre la polémique qui enflamme la presse depuis quelques jours sur une possible rupture du tandem à la tête de l'État.

Une bonne entente réaffirmée par Bassirou Diomaye Faye qui a également rappelé ses priorités : « Préserver la paix et la stabilité politique du pays » et se concentrer sur « difficultés des Sénégalais. C'est là qu'on nous attend » a-t-il dit. Une façon indirecte de répondre à son Premier ministre quand Ousmane Sonko évoquait jeudi dernier la nécessité d'accélérer les réformes et notamment la reddition des comptes. Le président lui répondait alors : « Il est certes important de réformer nos Codes des investissements, des douanes, des impôts... Mais avant de parler de réforme, il faut d'abord la paix et la stabilité politique » notamment pour attirer les investisseurs.

Les déclarations se sont multipliées du côté du Pastef

Idem pour la justice que le Premier ministre appelait à prouver son indépendance. Ce lundi, Bassirou Diomaye Faye a, lui, parlé de la nécessité de « redresser » la justice pour éviter toute instrumentalisation politique.

Ces clarifications suffiront-elles à éviter de nouvelles dissensions ? Du côté du parti, le Pastef, les déclarations se sont en tout cas multipliées ces dernières heures pour rassurer sur la bonne entente entre le président et son Premier ministre. « Rien, absolument rien, ne saurait briser le lien indéfectible qui unit le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre, Ousmane Sonko. Ensemble, ils portent les intérêts de la nation en bandoulière avec une détermination inébranlable à réformer et à réussir », a ainsi affirmé le président du Parlement, El Malick Ndiaye, dans un communiqué, alors que le 15 juillet marque également le jour de l'anniversaire du Premier ministre.